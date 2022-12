Adventsgewinnspiel 17.12: Staubsauger (früher war mehr analog)

Auflösung der gestrigen Frage: Die Antwort gestern ist ein klares Ja. Denn Apple hat seinen letzten iPod, den iPod Touch von 2019, in diesem Sommer endgültig eingestellt. Die iPod-Ära währte also keine 21 Jahre, auch wenn das iPhone in gewisser Weise ein Nachfolger ist, der noch eine ganze Zeit bleiben wird. Sony indes baute den Walkman von 1979 bis 2010.

Eine Woche noch, die Vorfreude steigt. Fast alle Vorbereitungen sind erledigt, der Baum steht auch schon auf der Terrasse oder dem Balkon und wartet darauf, in der guten Stube festlich dekoriert zu werden. Die Gans, der Karpfen oder die Würste sind bestellt, die Plätzchen gebacken, die Weinvorräte aufgefüllt, aber halt, wer klingelt da an der Tür?

Ach ja, der Weinvertreter. Und der von der Versicherung. Und noch einer, der einen Staubsauger verkaufen will. Nein, einen Staubblaser der Marke Heinzelmann.

Ja, neben den drei Nüssen für Aschenbrödel, dem kleinen Lord und der irren Familie Griswold gibt es noch eine weitere Pflichtsendung in der Weihnachtszeit: Loriot und die Familie Hoppenstedt. Früher war mehr Lametta, seufzen wir mit Opa Hoppenstedt – und können auch sonst schon jede Zeile nachsprechen. Aber schließlich ist Weihnachten etwas Traditionelles und Gefühlsechtes. Nein, das war ein anderer Film, eben der mit den Griswolds.

Bleiben wir beim Vertreterbesuch und dem bedauerlichen Herrn, der Mutter Hoppenstedt den Heinzelmann vorführen muss, wobei erst alles schiefgeht und dann die Oberföhringer Vogelspinne ihre Wirkung entfaltet. Man erkennt unschwer die Parodie des Vorwerk-Vertreters. Gewiss hochwertige Staubsauger, aber eben recht teuer und mit einem fragwürdigen Vertriebsmodell. Jetzt setzt Vorwerk eher auf den Thermomix: Sehr teuer und generell recht fragwürdig. Plätzchen backen kann er nicht, und für das Anrühren des Teiges tut es auch eine günstigere Maschine.

Immerhin hat Vorwerk die Zeichen der Zeit erkannt und sich rechtzeitig digitalisiert. Staubsauger kauft heute kaum noch jemand, weder beim Vertreter, noch im Fachhandel. Wenn, dann eben einen Staubsaugroboter. Natürlich einen solchen, der auch blasen, Pardon, der auch wischen kann. Ist ja recht angenehm, die Dinger lassen sich so programmieren, dass sie in Abwesenheit der Bewohner saugen und wischen, bei Weitem sind sie auch nicht so laut, dass feinhörige Haustiere immer Reißaus nehmen.

Der Nachteil: Lebt man auf mehreren Ebenen, bräuchte man auch mehrere Saugroboter, Treppen steigen oder saugwischen können Sie nicht. Manche Geräte scheitern auch an Teppichkanten – oder dem Haustier, das die freche Maschine liebend gern verprügelt. Früher war mehr analog, aber nicht alles schlechter. Moment, es klingelt an der Tür, wir müssen dem nächsten Vertreter öffnen.

Die heutige Frage: Diese Weine haben die Sonne eingefangen! Aber welchen dieser Tropfen von Pahlgruber und Söhne (abgezapft und originalverkorkst!) hatte der Vertreter Blümel nicht im Angebot?

Hupfheimer Jungferngärtchen Bacheracher trockenes Domtal Gallensteiner Nierentritt

Was gibt es heute zu gewinnen?

Heizkörperthermostat Starterpaket von Netatmo

Thomas Bergbold

Auch heizen geht heute digital – also die Steuerung des Thermostats, das beispielsweise die Raumtemperatur bei Abwesenheit nur so weit absinken lässt, damit die Luftfeuchtigkeit nicht kondensiert und rechtzeitig vor Rückkehr der Bewohner wieder etwas aufheizt. Ein Starterpaket von Netatmo, das Macwelt auch getestet hat, verlosen wir heute.