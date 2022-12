So späht Facebook Sie aus – das können Sie dagegen unternehmen

Der gängige Verschwörungsmythos lautet: Die eigenen Handys hören die Nutzer ab, die Inhalte werden erkannt, um dann auf Facebook & Co. passende Werbung anzuzeigen. Es gibt mittlerweile Studien, die versuchen, an den Kern der Geschichte zu kommen, doch bislang sind die Ergebnisse eher dürftig: Hätten die Handys ihre Nutzer ständig gelauscht, würden sie deutlich schneller ihre Akkuladung verlieren.

Die passende Werbung auf Facebook könnte einen deutlich einfacheren Grund haben: Das soziale Netzwerk sammelt Daten von den Drittseiten, die sein Tracking-Pixel eingebaut haben. Selbst, wenn Sie ohne Anmeldung auf der Webseite vorbeikommen, wird der Algorithmus Ihren Besuch Ihrem Facebook-Konto zuweisen. Mit der Zeit entsteht bei Facebook ein umfangreiches Nutzerprofil, zusammen mit den aktuellen Angaben von den von Ihnen besuchten Seiten ist es für das soziale Netzwerk ein leichtes Spiel zu erkennen, wonach Sie sich interessieren können. So sehen Sie in Ihrer Timeline eine gespenstisch passende Werbung.

Doch der Sammelei kann man den Riegel vorschieben und alle bestehenden Daten löschen, die Facebook bislang über Sie gesammelt hat. Die Einstellung ist – wer hätte das gedacht – etwas versteckt. Wer Facebook im Browser nutzt, gelangt am schnellsten zu der Einstellung per dieser Hilfe-Seite. In der App müssen Sie sich durch die unterschiedlichen Einstellungsebenen durchklicken:

Tippen Sie auf Ihr Profilbild in der Facebook-App. Klicken Sie auf die „Einstellungen und Privatsphäre“. Anschließend nochmal auf die „Einstellungen“. Ziemlich weit unten findet sich der Eintrag „Deine Facebook-Informationen“. Darunter die gesuchte Einstellung „Deine Aktivitäten außerhalb von Facebook verwalten“. Hier kann man nachsehen, welche Webseiten bereits eigene Infos an Facebook weitergegeben haben und wann. Hier findet sich auch der Zugang zum Bereich „Künftige Aktivitäten verwalten“. In dem erscheinenden Fenster schieben Sie den Regler ganz oben in die Position „Deaktivieren“.

Halyna Kubiv

In seinem Support-Dokument erklärt Facebook, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis die Daten gelöscht werden. Auch kann es sein, dass Sie von den Seiten abgemeldet werden, wo Sie sich mit dem Facebook-Login angemeldet haben.