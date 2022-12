Deal: Macbook Air M1 mit 5G-Tarif 40+ für effektiv 600 Euro

Leider haben Macbooks keine SIM-Karte eingebaut, drahtlos online geht es nur über WLAN. Oder man nutzt sein Smartphone als Hotspot. Einen passendes Angebot für diese Kombination legt Curved auf: Zu einem 5G-Tarif von O2 mit (jährlich wachsendem) 40 GB Highspeed-Volumen gibt es ein Macbook Air M1 mit 256 GB SSD in Space Grau dazu.

Macbook Air M1 mit Vertrag 40+ GB für 59,99 Euro mtl. (24 Monate)

Macbook Air M1 mit Vertrag 40+ GB für 52,99 Euro mtl. (36 Monate)

Zur Grundgebühr (52,99 Euro) kommt noch ein einmaliger Anschlusspreis von 39,99 Euro, 4,99 Euro Versandkosten und ein symbolischer Euro für die Geräteanzahlung hinzu. Diese Zusatzkosten sind bei allen Ratenzahlungen-Varianten gleich (24, 36 oder 48 Monate).

Hinweis: Bei O2 gibt es das gleiche Angebot. Jedoch ist die Variante mit der 24 Monate-Ratenzahlung dort teurer (Bei O2: 68,99 Euro/Monat – bei Curved: 59,99 Euro/Monat).

Curved bietet drei Optionen für die Laufzeit an. 24, 36 und 48 Monate. In Verbindung mit dem 24-Monats-Tarif bekommen Sie das Macbook Air M1 zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Regulär kostet der Tarif mit zunächst 40 GB monatlichem High-Speed-Volumen bei O2 35 Euro, die Differenz summiert sich also über 24 Monate auf nur 600 Euro, das Sie noch für das Gerät zahlen. Wählen Sie den 36-Monatsvertrag aus, zahlen Sie 648 Euro Aufpreis für das Macbook Air M1. Bei 48 Monaten Laufzeit kostet Sie das Macbook Air gar nur noch 576 Euro, aber in vier Jahren wird das Einsteiger-Laptop Apples schon veraltet sein, drei Jahre lang sollte es aber noch bei der Musik mitspielen können.

