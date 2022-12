Steam für Mac – wir zeigen, wie Sie es installieren und einrichten

Gaming auf dem Mac ist ein Thema, das immer wieder aufblüht und dann doch wieder verblasst. Apples Entscheidung gegen die Intel-CPUs und für die eigene Chip-Architektur kam zunächst einem „Game Over“ gleich. Für Entwickler und Publisher sind Portierungen auf Metal und Apple-Silicon-Prozessoren aufwendig und kostspielig, während die Zielgruppe schwer zu greifen ist. Dennoch sind speziell die M1 und M2 Prozessoren derart leistungsstark, dass der Ruf nach aktuellen Spielen immer wieder durch die Mac-Community hallt.

50.000 Spiele warten bei Steam – auf dem Mac verpufft der Großteil zu heißer Luft

Wer sich nicht mit den Spielen im App Store zufriedengeben möchte, kommt schnell auf die Idee, Steam zu installieren. Mit über einer Milliarde aktiver Benutzerkonten ist Steam die größte Spiele-Vertriebsplattform der Welt. Über 50.000 Spiele sind bei Steam verfügbar – eine Zahl, die Mac-User zu recht skeptisch bewerten. Die Anzahl der Spiele, die auch für den Mac und zudem für macOS 10.15 Catalina oder neuer geeignet sind, wirkt fast schon verschwindend gering. Es lohnt sich aber trotzdem! Doch wie lässt sich Steam überhaupt auf dem Mac installieren?

Der Einstieg gestaltet sich schnell und unkompliziert:

Öffnen Sie https://steampowered.com/about und klicken Sie auf „Steam installieren“ Installieren Sie Steam über die heruntergeladene DMG-Datei Wenn Sie noch keinen Steam-Account besitzen, können Sie das in wenigen Schritten erledigen. In erster Instanz wird nur ein Benutzername, eine E-Mail-Adresse und das Land des Wohnsitzes benötigt. Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail klicken. Nun können Sie sich mit Ihrem neuen oder bereits vorhandenen Account bei Steam einloggen.

Leichte Registrierung, schnelle Anmeldung – Steam steht binnen weniger Minuten bereit

Mit dem frisch erstellten Account erschließt sich uns die große, weite Welt der Spiele – allerdings nur auf den ersten Blick. Für Mac-User ist es sinnvoll, zunächst oben rechts auf den Accountnamen und dann auf „Shopeinstellungen“ zu klicken. Weit unten in der Liste befindet sich der Abschnitt „Plattformeinstellungen“, in dem sich mit einem Klick auf „macOS“ die üppige Spreu vom gewünschten Weizen trennt.

Was uns nun erwartet, ist die bittere Realität, mit der sich Mac-Gamer leider zu häufig konfrontiert sehen: Die Massen interessanter Spiele sind auf wenige Highlights, Indie-Games und altbackenes Material von vorvorgestern geschrumpft. War jetzt etwa alles umsonst? Keineswegs, denn Pioniergeist zahlt sich aus.

Stark reduziertes Angebot – Mac-Spieler müssen auf vieles verzichten

Ein guter Anlaufpunkt für alle Optimisten ist ein Klick auf den oberen Menüpunkt mit dem vielversprechenden Namen „Shop“. In dem Menü links bietet sich dann der Menüpunkt „Topseller“ an. Während die meisten Spiele zu fairen Preisen verkauft werden, sind einige Games sogar kostenlos. Wer jetzt sein Glück kaum fassen kann, weil er brandneue Top-Titel wie Marvel’s Midnight Suns oder Modern Warfare 2 erblickt, der sollte stark bleiben und tief durchatmen – in diesem Fall hat die zuvor konfigurierte Einschränkung auf macOS-Spiele leider nicht funktioniert. Abhilfe schafft der Filter rechts, mit dem man erneut das Vergnügen hat, sich ausschließlich auf macOS-Spiele zu fokussieren. Abzüglich Software, DLCs und Erweiterungen werden uns so immerhin noch rund 1.300 Spiele angezeigt, die auf Deutsch und/oder Englisch verfügbar sind.

Mit DLC und Erweiterungen befinden sich immerhin über 2.000 Einträgen unter den Topsellern.

Für alle, die tapfer genug waren, bis zu diesem Punkt durchzuhalten, ist sie nun zu sehen – die Liste der derzeit auf Steam beliebtesten Spiele für macOS. Und was erwartet uns da? Es gibt durchaus einige Titel, die sich lohnen. Doch Vorsicht: nicht alle Spiele für macOS sind auch kompatibel zur aktuellen Version des Betriebssystems. Der Hinweis befindet sich in einem rot umrandeten Kasten über den Kaufoptionen.

Offline-Modus für Steam auf dem Mac Wer ein Spiel über Steam kauft, kann das in der Regel auch ohne Internetverbindung spielen. Dazu klickt man bei aktivierter Steam-App in der macOS-Menüleiste auf „Account“ und dann im Untermenü auf „Offline gehen …“. Wichtig ist, dass das gewünschte Spiel auf dem neusten Stand ist, da es sonst offline nicht gestartet wird. Viel Vergnügen beim Spielen!

Ein rot umrandeter Kasten weist auf Inkompatibilität mit der installierten Version von macOS hin.

Adventure-Freunde genießen die Neuauflage „Return to Monkey Island“, Strategiefans werden mit „Total War: Warhammer III“ vorzüglich bedient. Fans des Rollenspiel-Genres greifen auf das ältere „The Elder Scrolls Online“ oder „Baldur’s Gate 3“ im Early Access zu. Noch mehr Highlights gefällig? Bitte sehr – brandneu sind der gelungene „Football Manager 2023“ und die witzig satirische Universitäts-Simulation „Two Point Campus“.

Fazit

Jedes der genannten Spiele ist ein wahres Gaming-Highlight und es warten noch viele mehr. Es gibt sie also doch – gute Spiele mit Tiefgang und toller Technik für macOS. Dank tausender Nutzer-Bewertungen und vielfältigen Kategorien fällt es sehr leicht, tolle Spiele aufzuspüren. Die Installation von Steam geht schnell von der Hand und eröffnet Apple-Nutzern mit Games-Affinität neue Möglichkeiten. Trotz aller Einschränkungen ist somit auch auf dem Mac ordentlich Dampf auf dem Kessel!

