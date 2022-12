Apple iPhone 14 Pro vor Weihnachten fast ausverkauft – hier gibt es noch Angebote

Sie wollen ein aktuelles iPhone 14 Pro als Weihnachtsgeschenk kaufen? Dann haben Sie ein Problem: Durch einen Covid-Ausbruch an Apples wichtigstem Produktionsstandort kam es zu Produktionsausfällen, Apple musste deshalb bereits in einer Pressemitteilung vor geringen Beständen warnen. Aktuell hat sich die Liefersituation immer weiter verschlechtert und ein iPhone 14 Pro ist auch im Fachhandel kaum noch bestellbar.

Garantierte Liefertermine im Apple Store

Bis wann ein Artikel bestellt werden muss, damit Apple ihn bis Weihnachten liefert, wird auf einer eigenen Seite erklärt. Bei diesen letzten Bestelltagen gibt es einige Unterschiede: Während für das iPhone Pro der 15. November der letzte Bestelltag war, wird bei den anderen iPhone-Modellen noch bis zum 21. Dezember eine Weihnachtslieferung garantiert. Das gilt auch für die Macbook Pro, die Apple Watch und die meisten iPad-Modelle. Eine Ausnahme ist das iPad Mini, hier sollte eine Bestellung bis zum 7. Dezember erfolgen. Offenbar werden hier bereits die Bestände knapp.

Noch bis zum 21. Dezember kann man laut Apple bei der Bestellung Airpods und Apple TV warten, Airtags sollten Sie aber besser vor dem 12. Dezember bestellen. Diese Termine können sich aber vermutlich noch ändern, wir empfehlen eine deutlich frühere Bestellung. (Hinweis: Eine Rückgabe der Weihnachteinkäufe ist bis zum 8. Januar möglich – etwa wenn das verschenkte iPhone 14 Plus keine Gnade findet…)

Verfügbarkeit im Apple Store überprüfen

Die beste Lieferbarkeit garantiert eigentlich immer der Apple Store, da Apple seine Läden bevorzugt beliefert. Aber auch in den Apple Stores hat sich die Lieferzeit für das iPhone Pro stark verlängert. Bei allen anderen Apple-Geräten sieht es besser aus. Nur bei bestimmten Modellen kann Apple keine Lieferung bis zum 24. Dezember garantieren. Das betrifft übrigens neben den Modellen iPhone 14 Pro, 14 Pro Max wohl bald auch das iPad Mini. Bei fast allen anderen Geräten kann man die Bestellung laut Apples Liste noch etwas aufschieben.

Will man das besonders beliebte iPhone 14 Pro mit 128 GB in Spacegrau, verspricht Apple die Lieferung erst bis zum 27. Dezember. Auch bei einer Abholung im Apple Store bekommt man das Modell nicht früher, sonst immer ein guter Tipp bei Lieferproblemen. Bei einzelnen Modellen kann man aber Glück haben: Ein guter Ratschlag ist deshalb, die Verfügbarkeit über die Webseite abzufragen. Über eine Option im oberen Bereich der Apple-Store-Webseite kann man nämlich die Verfügbarkeit aller iPhone-Modelle abfragen.

Lieferzeiten im Überblick

Hier kann man bequem verschiedene Farb- und Speichervarianten prüfen und erfährt Lieferbarkeit und Bestände in nahen Apple Stores. Beim iPhone 14 Pro sieht es aktuell düster aus. Mehr Glück hätte man laut unserer Abfrage etwa beim iPhone 14 Pro Max, hier sind noch einige Modelle verfügbar – ein Modell in Gold oder in Dunkellila könnten wir laut unserer Stichprobe etwa im Münchner Apple Store abholen.

Suche im Einzelhandel

Im Einzelhandel scheinen die iPhone 14 Pro fast ausverkauft zu sein. Man kann die Geräte zwar vorbestellen, allerdings ist eine Lieferung bis Weihnachten dann kaum zu erwarten. Rabatte gibt es ebenfalls keine, der Händler Hardwarecamp verlangt sogar für ein iPhone Pro 1399 statt 1299 Euro.

Einzelne Geräte kann man aber bei größeren Anbietern doch noch finden, etwa bei den Mobilfunkanbietern. Ein iPhone 14 Pro 128 GB in Silber fanden wir bei Redaktionsschluss etwa im Shop der Telekom, ebenso das Modell mit 256 GB in Dunkellila. Beide Geräte sind verfügbar, die Lieferzeit beträgt 1-4 Tage.

Der Telekom-Konzern bietet schließlich iPhones auch ohne Vertrag an, leider zum vollen Listenpreis. Immerhin bietet die Telekom einen Bonus von 50 Euro beim Ankauf von Altgeräten.

Kauf bei Ebay

Eine letzte Option ist Ebay, sind doch bereits die ersten iPhones 14 Pro hier im Angebot. Wir empfehlen aber, nur originalverpackte Geräte von seriösen Käufern zu erwerben, hier gibt es viele unseriöse Anbieter. Einige der Verkäufe haben außerdem die knappe Angebotslage erkannt und verlangen bereits einen Aufpreis. Auch der Kauf von privaten Verkäufern ist nicht ohne Risiko.

Einige Hinweise zum Kauf bei Ebay finden Sie hier

Doch das iPhone 14 oder iPhone 14 Plus?

Die Knappheit des iPhone 14 Pro hat einen zweiten Grund: Die Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind kein Erfolg. Vor allem das iPhone 14 bietet wenig Neuerungen im Vergleich zum iPhone 13 und ist zugleich deutlich teurer geworden. Auch das neue große iPhone 14 Plus ist kein Renner. Die beiden Modelle sind aktuell nicht nur gut verfügbar, bei einigen Anbietern sind sie sogar mit Rabatten zu haben. Vielleicht zu Unrecht, sowohl das iPhone 14 als auch das iPhone 14 Plus sind eigentlich gute Alternativen zum iPhone 14 Pro. Auch das iPhone 13 oder iPhone 13 Pro sind nach unserer Ansicht kein schlechter Deal.

Eine Übersicht an aktuellen iPhone-Angeboten finden Sie hier.