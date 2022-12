iPhone 14: Satelliten-SOS rettet Mann in Alaska

Die SOS-Benachrichtungsfunktion per Satellit im iPhone 14 hat zum ersten Mal bewiesen, nützlich zu sein: Ein Mann war in Nordalaska unterwegs, als er mit seinem Schneemobil im Schnee stecken blieb. Weitere Details von seinem Abenteuer geben die Retter von den State Troopers vor Ort nicht weiter, es ist lediglich bekannt, dass er in den frühen Stunden vom 1. Dezember den Notruf per Satellitenfunktion in seinem iPhone 14 aktiviert hat (via Macrumors).

Das Apple Emergency Response Center, das momentan solche Anfragen bearbeitet, hat die Meldung an die zuständige Stelle des Rettungsdienstes vor Ort weitergeleitet. Die GPS-Koordinaten halfen den vier Freiwilligen, den Mann recht schnell zu finden. Der Gerettete wurde gesund zurück in die Zivilisation gebracht.

Hart an der Grenze verschollen

“Macrumors” merkt zudem an, dass der Mann wohl noch gehörig Glück dabei gehabt hat, denn sein letzter Standort – Nimiuk Point, – von wo er den Notruf benachrichtigt hat, befindet sich eigentlich außerhalb des von Apple genannten Wirkungsbereiches: In einem Support-Dokument weist der Anbieter darauf hin, dass die Funktion an den Orten nördlich des 62. Breitengrad nicht zuverlässig verfügbar sei. Nimiuk Point befindet sich in etwa am 67. Breitengrad – ziemlich genau am Polarkreis.

Apple hat die Satelliten-Notbenachrichtigungen erst vor knapp zwei Wochen freigeschaltet. Mithilfe dieser Funktion kann sich das Smartphone mit Satelliten der Firma Globalstar verbinden, falls gar kein Mobilfunknetz verfügbar ist, und den Notruf über die missliche Lage seines Nutzers benachrichtigen. Ein Fragekatalog hilft den Rettern, die Lage vor Ort besser einzuschätzen, die GPS-Koordinaten helfen bei Suche, wie der Fall in Alaska zeigt.

Apple hat die Funktion für manche europäischen Länder im Dezember versprochen, auch hierzulande wird der Satelliten-SOS manchen aus der Not helfen, gibt es doch vor allem in den Alpen recht viele Flecken, wo gar keine Mobilfunkabdeckung vorhanden ist.

