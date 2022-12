So würde ein iMac M1 ohne “Kinn” aussehen

Ein “selbstgebauter iMac mit gleicher Breite auf allen Seiten des Bildschirms”, so lautet der Kommentar zu diesem Projekt auf Twitter. Denn Io Technology, die laut Macerkopf auch für Reparaturvideos am Mac bekannt sind, haben sich des Designs des aktuellen M1-iMacs angenommen und dem Apple-Gerät sein ”Kinn”, d.h. die Unterkante genommen, in dem freilich wichtige Komponenten wie das Logic Board oder die SSD und andere funktionale Hardware untergebracht ist.

Wie aber würde der iMac ohne diese von manchen als hässlich empfundene Unterkante aussehen und dennoch wie gewohnt funktionieren? Dazu haben die Macher von Io Technology das ”Kinn” vom iMac zwar nicht wirklich abgesägt, wie sie es im auch in chinesischer Sprache äußerst sehenswerten Video spaßeshalber andeuten, aber doch abgeschnitten und so geschliffen, dass das Display rundum gleichmäßig aussieht. Anschließend haben sie sämtliche Hardware-Komponenten in einer Art integrierter Box hinter dem Display eingebracht, sodass davon von vorn nichts mehr zu erkennen ist.

Aktuell bester Preis: iMac M1 24 Zoll mit 16 GB RAM und 512 GB SSD

Elegant, aber leider nicht zu kaufen

Keine Frage, das sieht deutlich eleganter aus als die eigene Lösung von Apple. Dazu wurde sogar noch eine Art kleines Werbevideo gedreht, in dem man den ”neuen” iMac in allen bunten Farben bewundern kann. Nur käuflich zu erwerben ist er selbstverständlich nicht. Orientiert hat man sich dabei am früheren G4-iMac mit Standfuß, in dem ebenfalls sämtliche Hardware-Komponenten untergebracht waren, so dass das Display frei davon war. Übersetzt heißt der chinesische Schriftzug über dem Video übrigens ”Wenn Apple es nicht macht, machen wir es: Der erste Vollbildschirm der Welt ist selbst gebaut”.

Warum kam Apple nicht auf diese Idee?

Auf Twitter, wo sich ein paar Fotos des Projekts finden, diskutieren die User, warum Apple das nicht tatsächlich selbst so gelöst hat – wenn es nicht uns unbekannte ästhetische Kriterien sein sollten, dann vielleicht wegen der Wärme vom Logic Board, die man sonst schlecht direkt über das Display abführen könnte? Da widerspricht ein anderer User, dass dies schließlich sogar mit dem M2-iPad ohne Probleme umgesetzt wurde.

Es wäre spannend zu wissen, ob man in Cupertino solche Video-Projekte ebenfalls zur Kenntnis nimmt und vielleicht sogar künftiges Design daran orientieren will. Nach unserem Empfinden wäre dies ästhetisch ein deutlicher Fortschritt. Wenn es tatsächlich auch technisch so umsetzbar ist, ohne etwa die Lebensdauer eines iMacs zu verkürzen…