Warntag am 8.12.: Warum Ihr iPhone nicht geklingelt hat

Am 8. Dezember um 11 Uhr wurde in Deutschland erstmals weitflächig Cell Broadcast getestet, die neue Funktion für Katastrophenwarnungen, für die keine separate App wie NINA oder Katwarn mehr benötigt wird. Nicht alles ist glattgelaufen, denn viele Bürger:innen berichten, dass Ihr iPhone nicht geklingelt hat. Das kann verschiedene Gründe haben.

Warum Ihr iPhone nicht geklingelt hat

iPhone nicht aktuell

Generell ist Cell Broadcasting auf jedem modernen iPhone standardmäßig aktiviert, benötigt wird allerdings die aktuelle Version von iOS. Konkret muss auf ihrem iPhone mindestens iOS 16.1 oder 15.7.1 installiert sein, denn mit diesen Updates hat Apple sein Betriebssystem auf die deutsche Variante des Systems vorbereitet. Kompatibel sind dementsprechend alle iPhones seit 2015, also iPhone 6S und neuer. Das Bundesamt für Katastrophenschutz (BBK) hat hierzu eine (unvollständige) Liste kompatibler Geräte veröffentlicht.

iPhone nicht mit Mobilfunk verbunden

Cell Broadcast setzt voraus, dass Ihr iPhone mit einer Mobilfunkzelle (ugs.: Sendemast) verbunden ist. Wenn Sie Ihr iPhone in den Flugmodus versetzt oder ausgeschaltet haben oder sich vielleicht an einem Ort ohne Empfang befinden – etwa in einem Keller oder einem der vielen Funklöcher –, ist Ihr iPhone nicht mit einer Mobilfunkzelle verbunden und kann dementsprechend keine Warnmeldungen erhalten. Unter Umständen kann es außerdem sein, dass der Mobilfunk auf Ihrem iPhone komplett deaktiviert ist.

Wenn sich Ihr iPhone im Flugmodus befindet, ist neben der Batterieanzeige ein kleines Flugzeug-Symbol zu sehen.

Wenn Ihr iPhone nicht mit einem Funkmast verbunden ist, sind statt dem Stufensymbol für die Signalstärke vier Punkte zu sehen.

Ob der Mobilfunk auf Ihrem iPhone deaktiviert ist, können Sie unter Einstellungen > Mobilfunk überprüfen. Sind hier verschiedene Optionen zu sehen, sollte alles in Ordnung sein. Sehen Sie nur einen Abschnitt „SIMs“, müssen Sie Ihre primäre SIM oder eSIM aktivieren.

Ihr Mobilfunkanbieter ist schuld

Ob Sie auf Ihrem iPhone eine Warnmeldung erhalten, kann aber auch außerhalb Ihres Einflussbereichs liegen – und zwar bei Ihrem Mobilfunkanbieter. „DE-Alert“, wie die Umsetzung von Cell Broadcast in Deutschland heißt, wurde erst Ende November mit einer sinnvollen Änderung aktualisiert: Statt vierstelligen IDs, die nur von neueren Smartphones unterstützt werden, verwendet DE-Alert 1.1 dreistellige IDs, mit denen auch ältere Geräte umgehen können.

Diese Umstellung fand jedoch rund zwei Wochen vor dem Warntag am 8. Dezember statt. Manche Mobilfunkanbieter hatten also nicht genügend Zeit, Ihre Systeme umzustellen. Eine Anfrage der AG Kritis bei den drei großen Mobilfunkanbietern ergab:

T-Mobile hat die Änderung rechtzeitig umgesetzt,

Vodafone teilte mit, dass es die Änderung nicht rechtzeitig zum 8. Dezember umsetzen konnte,

Telefónica (o2) hat die Anfrage nicht beantwortet, was wir vorsichtshalber als „Nein“ interpretieren.

Eine der Grundbedingung für den Empfang von Warnmeldungen sind neue Netzwerkeinstellungen Ihres Mobilfunkanbieters. Diese werden meist im Hintergrund installiert, überprüfen können Sie diese in der Einstellungen-App im Bereich “Allgemein – Info”. Scrollen Sie etwas nach unten zu der Zeile “Netzbetreiber”, neben Ihrem Netzbetreiber sollte eine Version der Netzwerkeinstellungen dargestellt sein, die aktuellste lautet 52.0.

Ob Cell Broadcast auf Ihrem iPhone aktiviert ist, können Sie wie folgt überprüfen:

So aktivieren Sie Cell Broadcast:

Öffnen Sie die Einstellungen-App, Tippen Sie im dritten Abschnitt auf „Mitteilungen“, Scrollen Sie zum Ende der Liste, Schieben Sie im Abschnitt „Cell-Broadcast-Warnungen“ alle Schalter nach rechts.

Cell Broadcast lässt sich auf dieselbe Weise auch ausschalten. Davon möchten wir jedoch dringlichst abraten, denn Katastrophenwarnsysteme sind dafür da, Leben zu retten. Für den Test am 8. Dezember spielt das jedoch keine Rolle, denn dieser wird mit der höchsten Warnstufe verteilt. Diese Warnung lässt sich überhaupt nicht abstellen, was natürlich auch Sinn der Sache ist. Künftige, kleinere Tests dürfte man mit dem Schalter „Test Warnungen“ ausschalten können.

