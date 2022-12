Macbook lädt nicht – das können Sie tun

Wenn das Macbook trotz eingestecktem Netzteil nicht lädt, kann es unterschiedliche Gründe geben. Die gute Nachricht ist: Es liegt in den meisten Fällen am Netzteil oder dem verwendeten Kabel. Diese Fehlerquellen können Sie schnell ausschließen und durch Austausch beheben. Es gibt aber noch eine Vielzahl weiterer Dinge, die Sie beachten sollten. Hier finden Sie mögliche Ursachen und die Lösungen dafür.

Fehlerquellen ausschließen und Mac neu starten

Sie sollten zunächst anhand des Batterie-Icons in der Menüleiste oben rechts prüfen, ob der Mac mit einer Energiequelle verbunden ist. Ist das der Fall, zeigt es ein Blitz- oder Stecker-Symbol zum Akkufüllstand. Ohne Anschluss an eine externe Energiequelle zeigt macOS nur das Batterie-Icon an. Bis macOS die externe Stromquelle erkennt, kann es durchaus einige Sekunden dauern. Klicken Sie das Batterie-Icon an, erscheint neben dem Ladezustand der Batterie die Meldung „Stromversorgung: Netzteil“ und die Information, wann die Batterie vollständig geladen ist.

Thomas Joos

Lädt das Macbook nicht, überprüfen Sie zuerst, ob die Steckdose oder die Mehrfachsteckdose eingeschaltet und mit Strom versorgt ist. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig eingesteckt sind und ziehen Sie diese noch einmal ab und verbinden Sie diese neu. Ein Neustart des Macbooks kann ebenfalls Abhilfe schaffen. In diesem Fall empfiehlt Apple, dass Sie den Deckel des Macbooks für mindestens 30 Sekunden schließen, bevor Sie das Gerät neu starten.

Anderen Ladeport nutzen und Macbook abkühlen lassen

Die Temperatur des Macs kann einen Einfluss auf das Laden ausüben. Ist das Macbook sehr heiß und draußen herrscht Hochsommer? Dann sollten Sie den Mac zuerst ausschalten und abkühlen lassen, das gilt auch für den Netzadapter. Wichtig ist, dass das Macbook und Netzteil ausreichend von Luft umströmt sind, die die Wärme abtransportiert: Sie sollten zur Vermeidung von Überhitzung das Netzteil nicht auf einen Teppich oder ein Kissen legen.

Der Temperatursensor für Macbooks ist entweder auf der linken oder der rechten Seite verbaut (meistens links). Testen Sie die Verbindung zum Laden in diesem Fall auf der anderen Seite – sofern das Macbook auf beiden Seiten USB-C-Buchsen dafür anbietet – auch mit Magsafe ausgestattete Macbooks Pro lassen sich optional per USB-C laden. Wenn das Macbook ohnehin schon zu warm ist, kann die beim Laden entstehende Abwärme das Problem noch verschärfen. Das Wechseln der Seite zum Laden kann in diesem Fall helfen, in Verbindung mit dem Abkühlen des Gerätes. Generell ist es auch sinnvoll, alle anderen Geräte vom Mac zu trennen und nur das Ladekabel verbunden zu lassen.

Auch verschmutzte Anschlüsse können den Ladevorgang behindern. Mit etwas Pusten lassen sich diese unter Umständen reinigen, besser ist es, Druckluft oder ein Wattestäbchen mit viel Gefühl zu nutzen.

Netzteil und Kabel überprüfen

Ändert sich die Anzeige nicht, hilft es zu überprüfen, ob das Netzteil mit Strom versorgt ist. Bei vielen Netzteilen ist dazu eine LED integriert, die das anzeigt. Ist das nicht der Fall, hilft unter Umständen ein Test des Netzteils bei einem anderen USB-C-Gerät, zum Beispiel einer Powerbank. Netzteile erwärmen sich nach kurzer Zeit, wenn Sie mit Spannung versorgt werden. Wichtig ist die Überprüfung, ob das Ladekabel zum Mac irgendwelche Schäden aufweist. Das kann vor allem bei den Steckern passieren. Verwenden Sie unter keinen Umständen Kabel oder Netzteile, die einen Wackelkontakt haben und diese den Mac nur dann laden, wenn Sie am Kabel oder Netzteil wackeln. Tauschen Sie diese Hardware so schnell wie möglich aus.

Thomas Joos

Testen Sie unter Umständen ein anderes Kabel am gleichen Netzteil, dann wissen Sie schon mal, ob der Fehler vom Netzteil, Kabel oder dem Steckplatz verursacht wird. Ziehen Sie einmal alle Stecker und verbinden Sie diese neu. Es kann beim Verbinden des Netzteils mit der Steckdose durchaus zu einem Funkenschlag kommen. Dieser sollte aber auch nicht zu heftig ausfallen.

Nicht alle Netzteile sind für das Laden von Macbooks geeignet. Nutzen Sie am besten das originale Netzteil oder ein Netzteil, das bisher immer funktioniert hat. Netzteile von Drittherstellern bieten unter Umständen zu wenig Leistung für Ihr Macbook, mit nominell 30 Watt und höher können Sie nichts verkehrt machen. Um die Fehlerquellen auszuschließen, sollten Sie das originale Netzteil mit dem originalen Kabel direkt an einer Steckdose testen. Stellen Sie sicher, dass Sie das originale Kabel verwenden oder ein Kabel, das bisher immer funktioniert hat.

Batterieeinstellungen überprüfen – Optimiertes Laden der Batterie

Klicken Sie auf das Batterie-Icon in der Menüleiste, erreichen Sie den Menüpunkt „Batterieeinstellungen…“. In einem neuen Fenster sehen Sie oben, ob die Batterie gerade geladen wird. Der Status lautet dann „Lädt: xx %“ und es ist in der Batterie wieder ein kleiner Blitz zu sehen. Ist keine externe Stromquelle verbunden, erscheint an dieser Stelle „Batteriestatus: xx %“. Der Batteriezustand sollte mit „Normal“ angezeigt werden. Hier gibt es noch die Zustände „Bald austauschen“, „Jetzt austauschen“ und „Batterie warten“. Diese deuten darauf hin, dass die Batterie unter Umständen nicht mehr richtig funktioniert, vor allem bei den Zuständen „Jetzt austauschen“ und „Batterie warten“ sollten Sie die Batterie bei Apple austauschen lassen.

Thomas Joos

Klicken Sie bei „Batteriezustand“ auf das i-Icon ⓘ, zeigt macOS in einem Fenster den Batteriezustand an und zusätzlich die Optionen für „Optimiertes Laden der Batterie“. Ist diese Option aktiviert, beendet macOS das Laden der Batterie teilweise, wenn diese einen Ladezustand von 80 Prozent erreicht hat. Sie sollten die Option eingeschaltet lassen, können sie für Testzwecke aber auch deaktivieren, um das Laden fortzusetzen.

Thomas Joos

Das optimierte Laden soll die Lebensdauer einer Batterie verlängern. Außerdem sehen Sie an dieser Stelle die Einstellungen für „Optionen für Batterielebensdauer“. Hier sollten alle Optionen aktiviert sein und der Zustand der Batterie als „Normal“ angezeigt werden.

Mehr Verbrauch als Ladeleistung

Wenn das Batterie-Icon in macOS anzeigt, dass das Gerät geladen wird, der Ladezustand aber weiter abnimmt, kann es daran liegen, dass der Mac mehr Energie verbraucht, als das Netzteil liefern kann. Sie sehen unter Umständen das Symbol eines Steckers statt des Blitzes: das Macbook arbeitet dann mit Strom aus der Steckdose, die Batterie wird nicht geladen. Schließen Sie in diesem Fall einige Fenster und lassen Sie unter Umständen den Mac auch abkühlen.

Es ist zwar keine wahrscheinliche Problemlösung, aber zumindest eine mögliche: Apple stellt im Rahmen seiner veröffentlichten Updates auch Aktualisierungen zur Verfügung, welche das Laden der Geräte verbessern. Sie sollten macOS ohnehin stets auf dem neuesten Stand halten.

Thomas Joos

SMC-Reset kann helfen

Haben Sie alle Fehler ausgeschlossen, hilft ein Reset des System Management Controllers (SMC). Dieser steuert das Laden der Batterie. Zusätzlich steuert der SMC die Lüfter und andere Hardware im Mac. Für einen Reset müssen Sie Ihren Mac mit Apple Silicon (M1 oder M2) lediglich neu starten. Bei Intel-Macs ist die Prozedur eine etwas andere: Schalten Sie den Mac zunächst aus, danach drücken Sie auf der linken Seite Ihrer Tastatur Shift+Control+Option in Verbindung mit dem Einschaltknopf – der Mac startet neu. Mehr dazu finden Sie im Beitrag “PRAM, NVRAM und SMC: Reset des Intel- und ARM-Mac “

Clamshell-Modus kann das Problem sein

Wenn Sie mit externen Geräten arbeiten, also einer externen Tastatur, externen Maus und einem externen Monitor, können Sie das Macbook auch geschlossen lassen. Dieser Betrieb wird auch als Clamshell-Modus (Muschelschale) beschrieben – der Name stammt aus dem Jahr 1999, als Apple das iBook G3 vorgestellt hatte, das wie eine Muschelschale aussieht. Lädt das Macbook in diesem Zustand nicht, trennen Sie alle externen Geräte und testen Sie, ob das Macbook dann lädt und Sie mit dem integrierten Monitor arbeiten können. Problem kann in diesem Fall ein Netzteil mit zu wenig Leistung sein. Im Clamshell-Modus ist die Gefahr der Überhitzung auch größer, gerade wenn viel Peripherie angeschlossen ist.

Clean Energy Charging – noch kein Thema für Macs in Deutschland Um den CO 2 -Fußabdruck von iPhones zu reduzieren, hat Apple in iOS 16.1 die Funktion Clean Energy Charging integriert. Das iPhone lädt dann nur zu Zeiten, zu denen am gegebenen Ort saubere Energiequellen das Netz speisen. Woher Apple genau diese Informationen bezieht, ist nicht bekannt. Ebenso steht die Ausweitung auf macOS einerseits und die auf Europa andererseits völlig in den Sternen. Sollte Apple das aber umsetzen, können Sie das Clean Energy Charging auch ausschalten, wenn der Mac nicht lädt – das ist aber Zukunftsmusik.

Service kontaktieren

Hilft keine der hier beschriebenen Vorgehensweisen, sollten Sie Ihren Mac mit den jeweiligen Kabeln zu einem Service-Standort von Apple bringen. Die Spezialisten können schnell sicherstellen, woher das Problem verursacht wird. In sehr vielen Fällen ist es aber ein defektes Netzteil oder ein nicht geeignetes oder defektes Kabel – können Sir dort käuflich erwerben.