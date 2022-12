Apple wirbt wieder bei Twitter – Musk war nicht der Grund

Apple hat nach Worten von Elon Musk seine Werbetätigkeit bei Twitter wieder in vollem Umfang aufgenommen – Musk hält das für seinen Verdienst, nachdem er sich mit Apple-Chef Tim Cook im Apple Park lange unterhalten hatte.

Der Grund ist aber ein anderer, wie zwei ehemalige Twitter-Mitarbeiter der “New York Times” erklärten (via “Arstechnica”). Apple zog sich demnach infolge der Morde an Besuchern eines LGBTQ-Clubs in Colorado vor zwei Wochen von der Plattform weitgehend zurück, denn das Unternehmen habe es für eine schlechte Idee gehalten, im Umfeld der Berichterstattung und der Diskussionen über den Anschlag für seine Produkte zu werben. Musk hatte Apple indes unterstellt, mit seiner Art der Moderation von Inhalten auf Twitter nicht einverstanden zu sein und generell etwas gegen Meinungsfreiheit zu haben.

Auch Amazon, das bis zu 100 Millionen US-Dollar für Werbung auf Twitter ausgibt, habe seine Aktivitäten wieder aufgenommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Noch vor zwei Wochen hatte die weltweit größte Agentur für Onlinewerbung, Omnicron, seinen Kunden, unter denen auch Apple ist, von Werbung auf Twitter abgeraten.