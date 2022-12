Airpods Pro 2 begehrt: Apple steigert Marktanteil deutlich

Laut der Marktforschungsfirma Canalys (via 9to5mac) konnte Apple seine Führung auf dem Markt der drahtlosen Kopfhörer im vergangenen Quartal (Q3/2022) ausbauen. Demnach haben sich bei Apple im Vergleich zum Vorjahresquartal die Lieferungen der neuen Geräte um 34 Prozent erhöht, der Marktanteil von 25 auf 31 Prozent.

Lauf Einschätzungen von Canalys hat Apple im dritten Quartal 2022 rund 4,2 Millionen Airpods Pro 2 ausgeliefert. Das mache rund ein Fünftel aller Audio-Auslieferungen bei Apple aus. Noch erstaunlicher ist, wenn man bedenkt, dass die Airpods Pro am 23. September in den Läden erschienen. Apple hatte also rund eine Woche Zeit für den Endkunden-Verkauf und wohl einige wenige Wochen für Auslieferung an Handelspartner.

Apple legt auf Kosten von Samsung und Xiaomi zu

Apple ist laut Canalys-Analyse der einzige große Hersteller, der auf dem Markt der True-Wireless-Systeme (TWS) im letzten Quartal gewachsen ist. Der gesamte Markt der drahtlosen Kopfhörer ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um sechs Prozentpunkte gewachsen: Die Hersteller haben 76,9 Mio. Geräte anstatt 72,2 Mio. im Q3 2022 ausgeliefert.

Der größte Mitbewerber Samsung zusammen mit der Tochtermarke Harman hat stark eingebüßt und 15 Prozent bei den Verkäufen verloren. Auch Samsung hat im August ein neues Produkt für den Markt vorgestellt: Galaxy Buds Pro 2. Allerdings hat der Hersteller im dritten Quartal 2022 7,4 Mio. drahtlose Kopfhörer ausgeliefert, im Vorjahresquartal waren es noch 8,7 Mio. Geräte.

Canalys Auswertung ist sicherlich interessant, wenn man die beiden Marktführer – Apple und Samsung, – betrachtet. Doch die Zeile “Andere” belegt bei der Analyse gleich 49,1 bis 46,4 Prozentpunkte, die Hälfte des Marktes fällt also an weitere Hersteller wie Sony, Bose und Konsorten, die auf dem gesamten Kopfhörer-Markt nicht ohne Gewicht sind.

TWS Lieferungen und Wachstum Q3 2022 Hersteller Q3 2022 Lieferungen (Mio.) Q3 2022 Marktanteile Q3 2021

Lieferungen (Mio.) Q3 2021 Marktanteile Wachstum Apple* 23,8 30,9 % 17,8 24,6 % +34 % Samsung* 7,4 9,6 % 8,7 12,0 % -15 % boAt 4,1 5,4 % 2,8 3,8 % +50 % Xiaomi 3,4 4,4 % 4,9 6,8 % -31 % Skullcandy 2,6 3,3 % 2,7 3,7 % -4 % Others 35,6 46,4 % 35,3 49,1 % +1 % Total 76,9 100,0 % 72,2 100,0 % +6 % Quelle: Canalys

