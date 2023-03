Neue Preise im App Store von 29 Cent bis 10.000 Dollar jetzt für alle Käufe

Update vom 10. März 2023: Drei Monate nach Einführung der neuen Preispunkte im App Store, das zunächst nur für Abos galt, hat Apple das auf alle anderen Käufe ausgeweitet. Einmal bezahlte Apps oder In-App-Käufe sind nun auch in variablen Stufen verfügbar, die von 29 Cent bis 10.000 Dollar reichen. Apple erklärt das auf seiner Website im Detail:

Sie haben die Wahl zwischen 900 Preispunkten – das ist fast das Zehnfache der Anzahl von Preispunkten, die bisher für kostenpflichtige Apps und einmalige In-App-Käufe zur Verfügung standen. Diese Optionen bieten auch mehr Flexibilität, da sie schrittweise über die Preisspannen hinweg erhöht werden (z. B. alle 0,10 $ bis zu 10 $, alle 0,50 $ zwischen 10 und 50 $ usw.). Apple

Apple lässt Entwicklern nun mehr Flexibilität bei der globalen Preisgestaltung. Einerseits ließen sich die Preise international automatisch anpassen, es gibt aber auch die Möglichkeit, die Preise für einzelne Regionen separat zu setzen:

Legen Sie ein Land oder eine Region fest, mit der Sie vertraut sind, als Basis für weltweit einheitliche Preise in den anderen 174 lokalen Stores und 43 Währungen für bezahlte Apps und einmalige In-App-Käufe. Die Preise, die Sie für diesen Basis-Store festlegen, werden von Apple nicht angepasst, um Steuern oder Währungsänderungen zu berücksichtigen, und Sie können die Preise für jeden lokalen Store festlegen, wenn Sie dies wünschen. Apple

Meldung vom 7. Dezember 2022: Seit Premiere des App Store im Jahr 2008 hat Apple eng definierte Preisstufen festgelegt. Apps beginnen bei weniger als einem Dollar, steigen in Dollar-Schritten und enden bei 999 Dollar. Im Rahmen der “umfassendsten Aktualisierung der Preisgestaltung seit der Einführung des App Store” ändert Apple dies in großem Stil und fügt etwa 700 neue Preisstufen hinzu.

Für eine handvoll Cent

Am unteren Ende bedeutet dies, dass Entwickler jetzt nur noch 29 Cent für eine App verlangen können oder jeden Preis in 0,10-Dollar-Schritten bis zu 10 Dollar. Preise über 0,99 Dollar müssen auch nicht mehr mit 99 enden, was laut Apple “besonders nützlich für die Verwaltung von Bundles und Jahresabos” ist. Entwickler können auch bis zu 10.000 Dollar für eine App verlangen – müssen aber für 100 zusätzliche Preispunkte auf diesem Niveau eine Genehmigung Apples einholen.

Die Preise werden sich auch weltweit dynamisch anpassen können. Wie Apple erklärt, kann ein Entwickler einen bestimmten Preispunkt für die Region seiner Wahl festlegen und “seine Preise außerhalb des Landes aktualisieren lassen, wenn sich Wechselkurse und Steuersätze ändern”. Die Entwickler können auch die Verfügbarkeit von In-App-Käufen für jedes Land einzeln festlegen. (Wohl aus diesem Grund nennt Apple bisher in seiner deutschsprachigen Pressemitteilung keine Preise in Euro. Das bisher günstigste Niveau von 0,99 Dollar hat Apple kürzlich von 99 Cent auf 1,19 Euro angehoben, der neue Einstiegspreis könnte also 39 Cent betragen, Anm. d. Red.)

Die neuen Preispunkte sind ab sofort für Apps verfügbar, die automatisch verlängerbare Abonnements anbieten, und werden im Frühjahr 2023 auf alle anderen Apps und In-App-Käufe ausgeweitet.