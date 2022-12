Rückblicke für 2022 aus den eigenen iPhone-Fotos erstellen

Der Kollege Müller wird in seiner Adventsgeschichte zum 20. Dezember schimpfen, dass die früheren Dia-Abende nicht unbedingt das Gelbe vom Ei waren, musste man sich Hunderte ähnlicher Fotos vom scheinbar gleichen Eseln, Gras und Wüsten bei der Verwandtschaft anschauen. Die eigenen iPhones einige Jahre später können den Abend retten, indem sie den gleichen Esel in einem ansprechenden Rückblick darstellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus Ihren besten Fotos des Jahren 2022 einen Rückblick erstellen und diesen so gestalten, dass die Verwandten beim Zuschauen nicht eindösen.

Favoriten kennzeichnen

Haben Sie wie wir im Jahr 2022 mehr als 3.000 Fotos gemacht, wird der Dia-Abend dann richtig lang, will man tatsächlich alle Fotos zeigen – länger als “Herr der Ringe” soll eine solche Vorführung aber besser nicht dauern. Hier gilt es eine Auswahl zu treffen, beispielsweise über Favoriten, die man das ganze Jahr über bei den besten Fotos gekennzeichnet hat. Haben Sie das vermisst, kann man das leicht nachholen. Gehen Sie in die Fotos-App in Ihre Mediathek in die Ansicht “Tage”. Die App wird die Fotos nicht alle gleichberechtigt darstellen, sondern nach einem Algorithmus einige groß hervorheben, einige in kleinen Kacheln darstellen, einige ganz verstecken. Sie können nun in der Ansicht auf die besten Fotos mit dem langen Tap drücken, es eröffnet sich ein Kontext-Menü. Eine der erscheinenden Optionen ist “Favorit”. Tippen Sie darauf, wird das Foto als Favorit gekennzeichnet, Sie kehren automatisch zur vorsortierten Übersicht zurück. Mit ein bisschen Zeitaufwand haben die besten Fotos des Jahres ausgewählt.

Halyna Kubiv

In Kürze:

App “Fotos” öffnen Zur “Mediathek” gehen Ansicht “Tage” aktivieren Fotos durchblättern, mit langem Tap als Favorit kennzeichnen.

Ordner mit besten Fotos des Jahres erstellen

iOS-Rückblicke sind für schnelle Zusammenfassungen gedacht, viel Spielraum bei Einstellungen bietet Apple hier nicht. So muss man tricksen, will man ein Rückblick des Jahres erstellen. Dies funktioniert nur über einen Extra-Ordner. Haben Sie Ihre Favoriten aber bereits vorsortiert, ist dieser schnell erstellt:

Wechseln Sie ins Album “Favoriten” Scrollen Sie dort zum ersten Favoriten des Jahres Tippen Sie anschließend auf die Fläche “Auswählen” in der oberen rechten Ecke des Bildschirmes. Tippen Sie jetzt auf den ersten Favoriten und ohne den Finger aufzuheben, ziehen Sie in der Liste bis ganz nach unten. So werden alle Favoriten vom Januar bis Dezember ausgewählt, ohne sie einzeln anklicken zu müssen. Tippen Sie auf den Kreis mit drei Punkten in der unteren rechten Ecke … Und wählen Sie aus dem Menü “Zum Album hinzufügen”. Im erscheinenden Fenster wählen Sie die Option “Neues Album” und benennen Sie ihn aussagekräftig.

Jahresrückblick erstellen und bearbeiten

In dem neu erstellten Album mit den ausgesuchten Fotos tippen Sie auf den Kreis mit drei Punkten in der oberen rechten Ecke. In einem ziemlich langen Kontextmenü findet sich ziemlich weit unten die Option “Rückblick-Video wiedergeben”. Tippen Sie darauf, startet ein automatisch erstelltes Video mit den animierten Bildern des Jahres.

Sie können das Video noch bearbeiten: Der Tipp auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke im Rückblick lässt Titel ändern und Fotos aus der Übersicht ausblenden. Das Notensymbol mit einem Plus unten links lässt anderen Soundtrack auswählen: Entweder aus der eigenen Mediathek, von Apple Music oder von Apple bereitgestellten lizenzfreien Soundtracks.

Wie Apple sich vorstellt, wie persönliche Rückblicke auszusehen haben, kann man in dieser Apple-Werbung sehen.