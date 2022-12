Twitter will auf dem iPhone mehr für Blue verlangen

Twitter plant nach einem Bericht von Macrumors im Anschluss an The Information, künftig 11 US-Dollar pro Monat für ein Twitter-Blue-Abonnement auf dem iPhone zu verlangen. Damit soll der 30-prozentige Anteil ausgeglichen werden, den Apple bei In-App-Käufen im App Store einnimmt. Im Web wird Twitter Blue demnach 7 US-Dollar pro Monat kosten.

Twitter Blue ist ein monatliches Abonnement, das auf Twitter exklusiven Zugang zu Premiumfunktionen bietet und derzeit für iOS, Android und Web in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland angeboten wird. Damit lassen sich unter anderem Tweets rückgängig machen oder ein Lesemodus aktivieren, Näheres dazu gibt es hier. Berühmt und namensgebend ist aber auch das blaue Häkchen, das eine Verifizierung für die twitternde Persönlichkeit, darunter auch Prominente, zur Verfügung stellt. Außerdem zeigt es nun, dass man nach den Änderungen seit dem 9. November einen aktiven Account bei Twitter hat. Ob dies endgültig dabei bleibt oder ob Elon Musk noch neue Definitionen oder Bedingung dafür einführt, bleibt der weiteren Entwicklung überlassen.

Blaues Häkchen kurzzeitig mit Pause

Vor der Pause von Twitter Blue (nach der Übernahme durch Elon Musk) verlangte Twitter 7,99 US-Dollar für ein Abonnement. Laut The Information sind einige Mitarbeiter über die neue Preisgestaltung informiert worden. Mit dem höheren Preis speziell für das iPhone will Twitter Apple einen Anteil von 30 Prozent von den Einnahmen aus In-App-Käufen zukommenlassen, ohne dass sich dies spürbar auf den Gewinn von Twitter auswirkt. Der Preisunterschied werde aber voraussichtlich die meisten Kunden dazu bewegen, sich über das Internet anzumelden, wo es für die User günstiger ist und Twitter die Gebühren an Apple nicht abführen muss.

Musk mit Cook versöhnt

Ganz sicher und offiziell ist diese neueste Entwicklung aber noch nicht. Elon Musk ist für seine manchmal sprunghaften Entscheidungen berühmt (und berüchtigt). Immerhin hat Musk sich kürzlich erst mit Apple-CEO Tim Cook getroffen und sich beruhigen lassen, dass Apple nicht plant, Twitter aus dem App Store zu verbannen. Dies kann erst die Grundlage dafür sein, über den App Store überhaupt Gebühren für den Twitter-Premiumaccount zu verlangen und 30 Prozent davon an Apple abzuführen. Für Apple ist es kein Problem, wenn Anbieter von Abos dafür außerhalb des App Store weniger verlangen, für Apps generell und In-App-Käufe wie virtueller Währung ist das eine andere Sache.