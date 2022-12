Apples AR-Brille: xrOS und realityOS sollen koexistieren

“realityOS” oder “xrOS” – unter welchem Namen wird das zugrunde liegende Betriebssystem für virtuelle oder augmentierte Realität bei Apple laufen? Beide Begriffe sind im Umlauf. Womöglich kommen sie auch beide zur Anwendung. Das legt ein Bericht von 9to5Mac nahe.

Den Namen “realityOS” hat Apple bereits unter einer Mantelgesellschaft registriert, ferner auch Marken wie “Reality One”, “Reality Pro” und “Reality Processor”. Das deutet auf den Terminus “realityOS” als naheliegende Lösung hin. Andererseits hat das Wirtschaftsmagazin Bloomberg vergangene Woche berichtet, dass Apple sich auf “xrOS” als Plattformnamen für sein neues Headset geeinigt habe. Dies wäre eine Anspielung auf “Extended Reality” und würde auf eine Integration von AR und VR hindeuten.

“xrOS” und “realityOS” für verschiedene Geräte

Laut den Quellen von 9to5Mac habe Apple den Begriff “xrOS” jedoch eher verwendet, um seine neuen Mixed-Reality-Produkte zu benennen. Demnach hätte das Unternehmen aus Cupertino zwei verschiedene AR/VR-Plattformen, wovon eine auf iOS und die andere auf macOS basieren soll. Ob die Plattformen damit auch unterschiedliche Zwecke verfolgen oder ob Apple noch mit beiden experimentiert, ist derzeit aber wie vieles andere noch unklar. Doch 9to5Mac glaubt, dass “realityOS” das ist, was die Ingenieure des Unternehmens die iOS-basierte Plattform genannt haben, und “xrOS” wäre dann die macOS-basierte Plattform. Beide Namensgebungen wären korrekt, bezögen sich aber auf unterschiedliche Betriebssysteme und Geräte und vielleicht auch Funktionen.

9to5Mac erinnert ferner an einen Bericht von “The Information” aus dem Jahr 2021. Demnach funktioniert die erste Version des Apple-Headsets wahrscheinlich ähnlich wie die erste Version der Apple Watch, bei der das iPhone immer in der Nähe sein musste, weil die Verarbeitung hauptsächlich auf dem Handy stattfand. So gesehen wäre dann wohl “realityOS” dasjenige, welches ein anderes Apple-Gerät wie das iPhone benötigt, um zu funktionieren, während die andere, dann wohl “xrOS”, unabhängig auf dem Mac werkeln könnte. xrOS könnte den Spekulationen zufolge auch auf einem neuen Begleitgerät laufen, das ausschließlich für die Steuerung des Apple-Headsets entwickelt wurde.

AR, VR oder ”Mixed”: Die Unterschiede

Wem diese ganzen Begriffe und Kürze schleierhaft sind, den verweisen wir auf unseren zwar schon älteren, aber immer noch aufschlussreichen Artikel auf Macwelt.de, der auch vom damaligen Stand aus auf die Entwicklungen im Bereich von AR-Brillen und weitere Details eingeht. Heute gibt es kaum mehr als Spekulationen über das Design von Apples Mixed-Reality-Headset, das angeblich stark von den Airpods Max und der Apple Watch inspiriert sein könnte. Vieles ist noch offen, auf weitere Informationen warten wir weiter. Klar scheint nur zu sein – Apple geht das Thema intensiv an, nächstes Jahr rechnet man mit ersten offiziellen Ankündigungen. Das könnte noch bis zur zweiten Jahreshälfte dauern, da Apple noch Probleme habe, spekuliert wiederum der Analyst Ming-Chi Kuo.