Wenn Sie es schon gar nicht mehr erwarten können, dass Apple endlich ein faltbares Gerät herstellt (was Ihnen die Werbung eines Apple-Konkurrenten unterstellt), dann können Sie sich freuen – falls das jüngste Gerücht einen wahren Kern haben sollte. Laut der südkoreanischen Publikation The Elec arbeitet Apple an einem Gerät mit einem 20,25-Zoll-OLED-Display, das im gefalteten Zustand 15,3 Zoll in der Diagonale misst und bereits 2026 auf den Markt kommen könnte.

Der Originalartikel von “The Elec” ist in koreanischer Sprache und eine Google-Translate-Version des Artikels zieht Macbook und iPad als Vergleichspunkte heran. “The Elec” spekuliert, dass “dieses Produkt die Form eines Macbooks haben wird”, aber es gibt keine Details darüber, wie das Design dieses 20-Zoll-Macbooks aussehen würde und wie die Tastatur und das Trackpad mit dem Formfaktor funktionieren würden.

Zukunftsmusik, den Auftakt machen OLED-Displays

Der Bericht besagt, dass dieses Gerät erst erhältlich sein wird, wenn Apple OLED-Displays in alle seine Produkte einbaut. Die Apple Watch und das iPhone sind derzeit die einzigen Apple-Geräte, die OLED-Displays verwenden, obwohl “The Elec” behauptet, dass die iPads im Jahr 2024 OLED-Upgrades erhalten werden, während es OLED-Macbooks nicht vor 2025 oder 2026 geben werde. Ein faltbares Gerät liegt also noch in weiter Ferne.

“The Elec” behauptet zudem, Apple wolle ein “iPad-förmiges faltbares Produkt” vor dem spekulierten 20-Zoll-Gerät veröffentlichen – ein faltbares iPad, das das iPad Mini im Jahr 2025 ersetzen solle, sei in Arbeit ist. Bereits im Oktober berichtete “The Information”, dass Apple an einem 16-Zoll-iPad arbeitet, das bereits 2023 auf den Markt kommen könnte. Was ein faltbares iPhone angeht, so gibt “The Elec” an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, “gering” ist, da es keinen erkennbaren Vorteil bietet.

