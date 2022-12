Apple Watch Series 7 und SE zum Top-Preis – Sie sparen 50 Euro

Nach den Angeboten von vor zwei Wochen verkauft Amazon wieder Apple Watch Series 7 und Apple Watch SE der ersten Generation zu einem niedrigen Preis, bei der Apple Watch 7 ist der Preis sogar niedriger als beim Black Friday.

Aktuell kann man die Apple Watch 7 in Rot für 379 Euro bei Amazon kaufen, ein vergleichbares Modell in Grün kostete am Black Friday 399 Euro, nur andere Händler boten einen noch etwas niedrigeren Preis (siehe hier).

Für wen sich die Apple Watch Series 7 lohnt

Für etwas weniger als 400 Euro ist eine Apple Watch 7 eine eindeutige Preisempfehlung. Zwar handelt es sich um ein Vorjahresmodell, doch die Unterschiede zwischen der Series 8 und Series 7 sind recht gering. Die Apple Watch Series 8 besitzt einen neuen Temperatursensor, ein neues Gyroskop, das Autounfälle feststellen kann und ist mit einem neueren Chip bzw. System in Package (SiP) betrieben, der allerdings auf der gleichen Basis wie der S7 in der Series 7 aufgebaut ist. Wenn Sie auf diese Funktionen verzichten, sparen Sie momentan rund 100 Euro, denn eine Apple Watch Series 8 kostet im Apple Store ab 499 Euro, es gibt nur wenige günstigere Angebote als die bei Apple.

Für wen sich die Apple Watch SE der ersten Generation lohnt

Falls Sie einen Smartphone-Ersatz für Ihr Kind suchen oder Ihren Eltern etwas Gutes tun wollen, ist die Apple Watch SE der ersten Generation fast schon die beste Wahl. Das Modell kostet aktuell auf dem Markt weniger als 300 Euro (je nach Ausführung), die Cellular-Varianten unterstützen ebenfalls die Familienkonfiguration, was bedeutet, Sie können so eingerichtete Apple Watches stets erreichen, ein iPhone wird nicht benötigt. Amazon bietet aktuell zwei Cellular-Varianten der Apple Watch SE 1: Weiß in der kleinen (40 mm) und großen (44 mm) Größe, beide Geräte kosten 299 Euro.

Die Funktionen der Smartwatches im Überblick

Apple Watch Series 7:

Größtes Always-On-Display in einer Apple Watch

45 mm oder 41 mm Gehäuse

Bis zu 18 Stunden Akku-Laufzeit

Bis zu 33 Prozent schnelleres Laden

Blutsauerstoff-App

EKG-App

Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz

Mitteilung bei unregelmäßigem Herzrhythmus

Sturzerkennung

Immer aktiver Höhenmesser

Schwimmfest, 50 m wassergeschützt

Staubgeschützt nach IP6X

Apple Watch SE erster Generation: