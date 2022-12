Mac unter macOS Ventura zeitgesteuert hochfahren und wieder herunterfahren

Das neue macOS Ventura bringt viele Neuerungen, Apple hat aber auch Funktionen eingespart. Dazu gehört überraschend auch die Zeitsteuerung, mit der man seinen Mac zeitgesteuert ein- und ausschalten kann. Bisher konnte man nämlich über die Systemeinstellung „Energie“ eine einfache Oberfläche aufrufen und hier beispielsweise vorgeben, dass ein Mac jeden Werktag um 8:00 Uhr starten und sich um 20:00 Uhr abschalten sollte. Gerade für Firmen ist dies eine gute Möglichkeit, Strom zu sparen.

Die Systemeinstellung Energie sparen fehlt unter Ventura. IDG

Warum Apple diese Funktion eingespart hat, ist unbekannt. Vielleicht liegt es daran, dass aktuelle ARM-Macs sehr wenig Strom verbrauchen, auch im Standby-Betrieb. Spart Apple diese Funktion ein, kann Apple schließlich langfristig die dafür nötigen Mechanismen streichen. Gut möglich ist aber ebenso, dass Apple die Funktion in einem der folgenden macOS-Updates wieder einführt. Apple hatte die Funktionalität schon einmal mit OS X 10.0 gestrichen und erst mit OS X 10.3 wieder eingeführt.

Es gibt auch einige alternative Tools, die diese Funktionen bieten. Von der Firma DssW gibt es etwa das Tool Power Manager, das diese und noch weitere Power-Management-Funktionen bietet. Allerdings ist das Programm mit 13 Dollar pro Jahr nicht ganz billig und in Kürze wird wohl eine ganze Reihe kostenlosen Tools erscheinen, die diese Marktlücke schließen.

Power Manager herunterladen

pmset als Lösung

Die zuverlässigste Lösung ist kostenlos und über das Terminal verfügbar. Während Apple die Bedienoberfläche für die Zeitsteuerung eingespart hat, ist nämlich das eigentlich dafür zuständige Hintergrundtool weiter vorhanden – pmset. Statt über die Systemeinstellung kann man seine Eingaben per Terminal machen. Das System ist eigentlich recht einfach, man kann die hier aufgelisteten Befehle auch einfach in die Zwischenablage kopieren und im Terminal eingeben.

Wichtig sind wohl vor allem die Befehle für das zeitgesteuerte Ein- und Ausschalten: Sie wollen, dass Ihr Mac werktags um 9:00:00 Uhr startet?

Dann geben Sie im Terminal folgenden Befehl ein (Nach der Eingabe müssen Sie noch ihr Kennwort eingeben.)

sudo pmset repeat wakeorpoweron MTWRF 9:00:00

Sie wollen, dass Ihr Mac werktags um 20:00 Uhr herunterfährt?

sudo pmset repeat shutdown MTWRF 20:00:00

Der Mac wird allerdings nur ausgeschaltet, wenn ein Benutzer angemeldet ist und sich der Mac nicht im Ruhezustand befindet.

Was man wissen sollte: Geben Sie beide Befehle hintereinander ein, wird nur der zweite gespeichert. Alte Befehle werden nämlich überschrieben. Wenn Sie wollen, dass Ihr Mac morgens startet und abends herunterfährt, müssen Sie dies in einem Befehl eingeben, beispielsweise so:

sudo pmset repeat shutdown MTWRF 20:00:00 wakeorpoweron MTWRF 9:00:00

Das Abändern der Befehle ist einfach: MTWRF bedeutet Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday und Friday. Soll die ganze Woche gelten, müssen Sie hier MTWRFSU statt MTWRF eingeben, auch die Uhrzeit können Sie natürlich abändern. Statt dem Befehl shutdown stehen alternativ die Optionen sleep , wake und poweron zur Verfügung.

Weitere Befehle

Es gibt noch viele weitere nützliche Befehle:

Sie wollen die aktiven Einstellungen anzeigen?

Dann geben Sie folgenden Befehl ein:

pmset -g sched

Sie wollen die bestehenden Zeitpläne löschen?

sudo pmset repeat cancel

Sie wollen alle bestehenden Vorgaben von pmset löschen? (Zeitpläne bleiben dabei erhalten)

sudo pmset restoredefaults

Einige Befehle erfordern die zusätzliche Eingabe des Passworts. IDG

Hinweis: Das zeitgesteuerte Hoch- und Herunterfahren ist auch über eine Steckdose mit Zeitschaltuhr möglich, diese kann zu bestimmten Zeiten den Mac automatisch ausschalten. Auch das Hochfahren des Rechners kann zeitgesteuert erfolgen, da ein Rechner nach einem Stromausfall automatisch wieder hochfährt (dies kann man über die Systemeinstellung „Energie sparen“ vorgeben). Allerdings werden dabei alle offenen Programme sofort beendet und Datenverlust ist möglich. Wir raten von dieser Methode eher ab.