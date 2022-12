“Inspire”: Warum Amazon jetzt auf Tiktok macht

Das Portal, vom Unternehmen ”Inspire” genannt, zeigt laut eines Berichts des “Wall Street Journal” den Kunden kontinuierlich Fotos und Videos von Produkten, die sie über die App kaufen können. Damit schließt sich nach Meinung des Blattes Amazon anderen Tech-Riesen wie Facebook und Google an. Ziel sei es, mit eigenen Umsetzungen aus der Popularität des aus China stammenden Kurzvideoformats, das vor allem bei jungen Leuten äußerst populär ist, Kapital zu schlagen. Schon im August berichtete das “Wall Street Journal” über einen internen Probelauf von “Inspire” mit Amazon-Angestellten.

Influencer für den zusätzlichen Anreiz geplant

Wie iPhone-Ticker.de ergänzt, könnte Amazon über die offensichtlichen direkten Shopping-Anreize hinaus, die zu Schnellkäufen verleiten sollen, später weitere soziale Funktionen wie Trending-Videos, Teilen von Inhalten oder auch eigene Aufnahmen ähnlich wie auf Tiktok ermöglichen. Bisher ist innerhalb von Inspire ”Liken” möglich, in den Videos dargestellte Produkte können in den eigenen Warenkorb gesetzt werden, und man erhält auf Wunsch weiterführende Informationen dazu. In der Amazon-App finde man den Social-Shopping-Feed mit dem Symbol einer Glühbirne in der Tab-Bar am unteren Displayrand. Bislang sei diese Option nur für eine ausgewählte Kundschaft verfügbar. Es ist aber damit zu rechnen, dass ”Inspire” in den nächsten Wochen und Monaten in den kompletten Vereinigten Staaten ausgerollt wird. Und auch das verstärkte Einbeziehen von Influencern gerade im Bereich von Mode und Kosmetik soll demnach ein weiteres Ziel sein, um Kunden noch stärker an Amazon und die flott präsentierten Angebote zu binden.