Die besten Bücher rund um Apple für Weihnachten

ICONIC: Apples ikonisches Design in beeindruckenden Bildern

Klartext

Beginnen wir mit einem Buch, das die geradezu ikonische Wirkung des Apple-Designs schon im Titel trägt: ICONIC. Eine Hommage an das einzigartige Industrial Design von Apple. Dieses präsentiert die Apple-Produkte von 1976 bis 2022 – über 45 Jahre ”Apple-Innovation in Design, Form und Funktion”. Der Fotograf Jonathan Zufi habe ”weit mehr als 150.000 Fotos von nahezu allen Apple-Produkten aufgenommen”, heißt es dazu vom Verlag, darunter auch seltene Prototypen und Verpackungen. Der Band ist zweisprachig – im umfangreich bebilderten Buch finden sich die Abschnitte auf Deutsch und Englisch. Von dem Werk konnten wir uns einen guten Eindruck verschaffen und sind von der inhaltlichen Qualität und dem Umfang beeindruckt. Das Hardcover-Buch mit der ISBN: 978-3-8375-2526-7 umfasst 400 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen und ist für gleichfalls beeindruckende 120 Euro erhältlich. Zu diesem Preis sollte es sich auch gut als Geschenk eingepackt unter dem Weihnachtsbaum machen. Erhältlich ist es entweder direkt beim Klartext-Verlag oder bei Amazon.de. Apple-Mitbegründer Steve Wozniak äußerte sich ebenfalls zu dem Buch und meinte: ”Als Jonathan mir einen ersten Entwurf von Iconic zeigte, wurde ich von Erinnerungen an die unglaublichen Produkte, an die Ingenieure und Designer, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, überflutet. Die pure Schönheit des Apple-Designs verdient atemberaubende Aufnahmen, und die hat Jonathan definitiv geliefert. Dieses Buch ist ein durchdachtes und künstlerisches Geschenk für Apple-Fans und -Mitarbeiter gleichermaßen.“ Diese Worte des legendären Apple-Ingenieurs sind gewissermaßen die höchste Weihe für ein solches Buch und dieses daher für alle sowohl ästhetisch wie historisch interessierten Fans zu empfehlen.

ICONIC bei Amazon

Im Brennpunkt: Jonathan Ive

Amazon

Passend dazu ein Buch über einen Designer, der die Erscheinungsweise von Apple und seiner Modelle lange Zeit gemeinsam mit Steve Jobs und auch danach maßgeblich mitbestimmt hat: Jonathan Ive. Es handelt allerdings insgesamt von der Zeit nach Steve Jobs, und man erhält es bislang nur auf Englisch: After Steve: How Apple became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul (”Nach Steve: Wie Apple zur Billionen-Firma wurde und seine Seele verlor”). Wir finden den Titel ja etwas zu krass, seine Seele hat Apple nach unserer Ansicht keineswegs verloren. Auch wenn Keynotes früher sicherlich spannender und charismatischer waren, eben durch Steve Jobs und nicht zuletzt durch sein legendäres ”One more thing”, das so unnachahmlich nur er mit dem passenden neuen Produkt hervorzaubern konnte. Doch sicher ist, dass ein maßgeblicher Wegbegleiter von Jobs bei Apple lange Zeit für das Design extrem wichtig war und dann irgendwann wohl frustriert gegangen ist. In dem 512-seitigen Buch geht es vor allem darum, wie Tripp Mickle, früherer Autor des Wall Street Journal und jetzt der New York Times die Turbulenzen bei Apple nach Steve Jobs’ Tod beschreibt – und wie Jony Ive genug von Apple bekam. Selbstverständlich finden sich in dem kleinen Wälzer mit der ISBN 978-0008527846 im Harper Collins-Verlag noch deutlich mehr Beschreibungen aus dem Nähkästchen: Details gewissermaßen, wie es bei Apple nach dem Tod des legendären Gründers angeblich drunter und drüber ging. Erhältlich bei Amazon.de zum Preis von 19,59 Euro oder als Taschenbuch 14,39 Euro, auch als Kindle für 13,99 Euro.

After Steve bei Amazon

Apple-Fans als “Junkies”

Amazon

Wie aber wahre Apple-Fans vor, während und nach Steve Jobs’ Zeit in Cupertino ticken, beschreibt das Buch Apple Junkies: Was die Anderen nicht verstehen wollen von Christian Caracas, versehen mit einem Vorwort von Macwelts stellvertretendem Chefredakteur Peter Müller. Caracas hat sein Buch in Form einer autobiografischen Erzählung vom C64-Nutzer zum iPad Pro- und Apple-Watch-Fan geschrieben. Der Autor als ehemaliger Jurastudent arbeitete zeitweilig sogar in der Redaktion der Macwelt. In seinem 232-seitigen Werk beschreibt er seinen Umgang mit zahlreichen Apple-Geräten vom Macbook bis zur Apple Watch und geht dabei manchmal sehr ins Detail. Eine ausführliche Rezension findet sich auf Macwelt.de.

Wer also gewissermaßen ins Innenleben eines akademisch gebildeten Apple-Fans blicken und es vielleicht mit eigenen Erfahrungen vergleichen möchte, dem sei zu diesem Band über die “Apple-Junkies” geraten. Es gibt dieses in verschiedenen Ausgaben von Tredition, so als gebundenes Buch/Hardcover für 19,99 Euro (ISBN 978-3347215832), als Kindle für knapp zehn Euro und als Taschenbuch zum Preis von 14,99 Euro jeweils bei Amazon.de.

Apple Junkies bei Amazon

Anleitung für tolle iMovie-Videos

Apple

Nun war viel die Rede von Apple und wie es da “zugeht”, oder wie Fans die Geräte des Unternehmens beurteilen. Doch der eigentliche Apple-Reiz liegt ja im eigenen, produktiven und kreativen Umgang mit den Modellen aus Cupertino und der kostenlos mitgelieferten Software darauf, die häufig wie die App Fotos einfach und intuitiv zu bedienen ist, aber bei tieferem Verständnis noch viel mehr Möglichkeiten bietet. So auch mit iMovie. Vielleicht möchte man gerade rund um Weihnachten das ein oder andere gelungene Video aufnehmen und für die Familie oder andere Zwecke schneiden. iMovie ist eines der ältesten Programme aus dem Multimediabereich, das Apple kostenlos mitliefert. Früher einmal war es Bestand von iLife. Inzwischen hat es sich deutlich weiter entwickelt, nicht zuletzt auf dem iPad, für das es seit Version 3 auch die Storyboards und Magic Movie gibt, was wir hier getestet haben.

An sich soll iMovie leicht und intuitiv zu bedienen sein. Doch man merkt, dass es viele Überarbeitungen seit 1997, damals noch unter macOS 8, erfahren hat. Und so kann es nicht schaden, eine einfache, visuell orientierte Einleitung dafür zu haben, die vor allem auch die erstaunlich weiterführenden, semiprofessionellen Funktionen von iMovie aufzeigt und verständliche Anleitungen dazu gibt. Leider existiert darüber im Jahr 2022 nur relativ wenig Lektüre. Wir haben neu immerhin das englischsprachige Buch EVERYTHING iMovie & iDvD gefunden, das auf 388 Seiten in der gebundenen Fassung zum Preis von 24 Euro bei Amazon erhältlich ist. Es gibt auch die kostengünstigere Taschenbuch- oder Kindle-Ausgabe.

In deutscher Sprache haben wir das nur als eBook bei iBook (Apple Books/Bücher) verfügbare Apple iMovie. Filmen. Gestalten. Teilen von Steffen Bien entdeckt, das man dort zum Preis von 4,99 Euro herunterladen kann. Dieses hat man zwar nur auf einem oder parallel mehreren Apple-Geräten auf dem Display zur Verfügung, nicht als Print. Aber dafür bietet es zum Beispiel die Möglichkeit, interaktive kleine Quicktime-Filme als Beispiel und zur Illustration von Bearbeitungsvorgängen direkt im digitalen Buch zu starten, was – etwa für die Green- oder Bluescreentechnik oder Einblendungen mit Zwischenschnitt, Splitscreen, dem seit dem iPhone neuen Kinomodus und viele weitere Funktionen – häufig sehr anschaulich klarmacht, wofür ein Feature überhaupt da ist. Ferner zeigt es immer wieder Hinweise für User mit einem Macbook Pro, das über eine Touchbar verfügt, und wie man diese mit iMovie einsetzt.

Vorteile des digitalen Buchs

Ein weiterer Vorzug, wie immer bei digital vorliegenden Büchern, ist die schnelle Suchfunktion nach Begriffen, die man zum Beispiel noch mal nachlesen will, wozu man beim analogen Blättern manchmal ”ewig” braucht. So erfährt man viele Details über die Bedienung und von den Möglichkeiten in iMovie, die man vielleicht schon mal gesehen oder wahrgenommen, aber noch nie eingesetzt hat. Vor allem, wie umfassend die weitergehenden Optionen sind, um Anpassungen, Übergänge, Effekte und anderes mehr anzuwenden und so einen fast professionellen Film zu erstellen. Teils tolle Möglichkeiten, die nicht auf den ersten Blick erkenntlich sind, denn in iMovie ist manches gut verborgen. An dem Buch stören uns ein paar Dinge: etwa gelegentliche Rechtschreibfehler. Ein fehlendes Inhaltsverzeichnis, ein Stichwortverzeichnis ist auch nicht enthalten, sodass man gezielt nach Begriffen suchen muss. Was dann aber wie gesagt auch schnell geht.

Das größte Manko ist freilich, dass man es eben nur digital hat und nicht ausdrucken kann. Damit eignet es sich als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum weniger, es sei denn, man schenkt einen iTunes-Gutschein dazu und wickelt wenigstens den ausgedruckten Titel in Geschenkpapier ein. Doch jedenfalls als Ausgangsidee, um raffinierte eigene Filme zu schneiden, entweder von oder für Weihnachten, und sie in den Weihnachtsfeiertagen oder “zwischen den Jahren” der Familie und Freunden vorzuführen, ist dies ein sehr gelungener und aktueller Einstieg in den Schnitt mit iMovie für iOS, das iPad und den Mac.

Wie der iPod Nano zum Vorbild für das iPhone X wurde

Amazon

Kehren wir wieder zu den auch gedruckten Büchern zurück. Wer Englisch nicht scheut, findet mit dem Band Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making von Tony Fadell ungewöhnlich tiefe Einblicke in die Entwicklung eines Geräts wie den iPod Nano mit den verschiedenen Zwischenstadien. Schon damals hat man Fadell zufolge in seinem Team mit einem Bildschirm experimentiert, der die gesamte Vorderseite einnahm und auf das ikonische Scrollrad des iPods verzichtete – mehr als ein Jahrzehnt, bevor ein solches Design mit dem iPhone X Realität wurde. Darüber und über weitere Details des Buchs hatten wir anlässlich der Veröffentlichung im Mai dieses Jahres berichtet, das ist hier nachzulesen. Mehr Informationen mit ”Blick ins Buch” gibt es bei Amazon.de, wo man den Band mit der ISBN 978-0063046061 in verschiedenen – aber sämtlich englischsprachigen – Formaten käuflich erwerben kann, am repräsentativsten unterm Weihnachtsbaum sicherlich als Hardcover für 17,95 Euro, etwas günstiger als Taschenbuch oder in der Kindle-Ausgabe für knapp 15 Euro. Das eBook lässt sich dann aber wieder schlecht in Geschenkpapier einwickeln…

Build bei Amazon

Hilfreiches für Mac-Einsteiger

Amazon

Wer schon seit Jahren und vielleicht Jahrzehnten mit dem Mac oder anderen Apple-Geräten arbeitet, kann es sich kaum vorstellen, dass das nicht bei allen Usern so ist. Doch manche fangen jetzt möglicherweise tatsächlich erst an, vielleicht als Weihnachtsgeschenk oder sich selbst zum Fest gegönnt, an einem ”richtigen” PC oder Mac statt mit dem Handy zu arbeiten (was gerade bei jüngeren Leuten oft der Fall ist). Andere wechseln von Windows zu macOS. Und wenn man ehrlich ist: Mit den zahlreichen Funktionen, die regelmäßig noch zusätzlich dazukommen, ist der Apfel-Rechner eben auch nicht mehr so übersichtlich und intuitiv zu bedienen, wie das früher der Fall war. Da werden sich manche über ein diesmal wieder deutschsprachiges Buch freuen, das sie gewissermaßen an der Hand nimmt und über die Oberfläche, aber auch durch die Tiefen ihres neuen Macs mit macOS 13 Ventura führt. Wir sprechen hier von dem Band aus dem Vierfarben-Verlag mit dem Titel Das große Mac-Buch für Einsteiger und Umsteiger von Jörg Rieger Espindola und Markus Menschhorn (ISBN 978-3842109407). Das ist mit einem Umfang von über 500 Seiten ein typisches Buch für User, die von Grund auf wissen wollen, welcher Mac für ihren Bedarf es denn sein soll, was und wie man alles darauf machen kann, vom Internet über die Fotobearbeitung bis hin zu Mails und den Systemeinstellungen. Oder wie läuft es mit Windows auf dem Mac? – gerade für Umsteiger vom Microsoft-Produkt ganz wichtig zu wissen.

Das große Mac-Buch bei Amazon

Auch wie Handoff oder ein zweiter Monitor für den Mac funktioniert, bis hin zum iPad als Alternative kommt hier vor. Interessanterweise ist das Kapitel “Troublehooting”, wie es früher gern hieß und meist ziemlich ausführlich war, recht kurz geraten – für die Problemlösungen braucht es offenbar nicht mehr einen solchen Aufwand, vor allem, wenn man immer “brav” seine Backups mit Apples Time Machine oder anderswie gemacht hat. 30 Euro kostet das Paperback bei Amazon.de, und damit hat man für den passenden Anlass ein durchaus wertiges Geschenk, das sich wunderbar einpacken und dann vor allem auch bei Weihnachtsbeleuchtung auspacken lässt… um alles herauszuholen, was zum Beispiel der neue iMac oder das Macbook mit seinem Apple-Betriebssystem zu bieten hat.

Weil Bücher Freude bereiten…

Soweit unser Überblick für einige Geschenkideen mit Buchartikeln für Apple-Fans und solche, die es werden wollen. Selbstverständlich kann man beim Stöbern etwa bei Amazon noch weitere Möglichkeiten finden. Gerade für spannende Hintergrund-Stories aus der Firma und den Pionieren ihrer Produkte sind solche Bücher die Wahl. So oder so – wir wünschen viel Freude damit und vor allem für die Beschenkten an und nach Weihnachten! Und selbstverständlich findet man auch in diesen Wochen immer neue Beiträge zu iPhone, Mac & Co. auf Macwelt.de…