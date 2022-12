Last-Minute-Geschenke für Outdoor-Freunde

Ledlenser Stirnlampe MH5 – Preisgünstige Stirnlampe

Die Stirnlampe MH5 gehört zu den günstigsten Stirnlampen im Portfolio von Ledlenser. Eine Leuchtstärke von 400 lm reicht, um den Weg vor einem auszuleuchten oder zu lesen. Ein Drehrad regelt die Ausleuchtung, was blind gut funktioniert. Maximal 180 Meter weit soll die MH5 bei maximaler Helligkeit leuchten, was wir im Test nicht ganz bestätigen können. Mindestens vier, maximal 35 Stunden soll der eingebaute Akku durchhalten, was wir im Test wiederum bestätigen können. Aufgeladen wird der eingebaute Akku über ein magnetisches USB-Ladegerät.

Das Licht ist mit 6000 bis 7000 Kelvin sehr kalt, was zum Ausleuchten eines Weges gut ist. Die Lampe lässt sich vom Stirnband entfernen, um sie beispielsweise mit einem optionalen Helmhalter am Helm zu befestigen. Eine Reihe an optionalem Zubehör liefert Ledlenser, das reicht von verschiedenen Helm-Haltern und geht bis zum Ersatzakku vom Typ 14500.

Empfehlung

Die MH5 macht genau das, was man von einer Stirnlampe erwartet. Sie ist leicht in der Handhabung, lässt sich universell auch an einem Helm befestigen und der Akku hält für die meisten Aufgaben lange genug durch. Wir hatten sie zum Beispiel bei einer Mountainbike-Tour in den Bergen dabei. Was unser Glück war, denn sie leuchtete uns den Weg, nachdem die Fahrradlampe bei einem Sturz zerstört wurde. Für Gelegenheitsnutzer ist die MH5 eine perfekte, weil auch günstige Wahl. Wer für einen besseren Halt auf dem Kopf ein zusätzlich diagonales Kopfband benötigt oder eine stärkere Ausleuchtung, der findet in den größeren Modellen bei Ledlenser eine Alternative. Ansonsten ist die MH5 eine empfehlenswerte Einsteigerstirnlampe ohne große Schwächen.