Apple veröffentlicht neue Airtag-Firmware

Nur vier Wochen nach Veröffentlichung der aktuellen Firmware unter der Versionsnummer 2.0.24 schiebt Apple nochmal ein Update nach. Dies berichtet 9to5mac. Demnach hat sich die Versionsnummer auf 2.0.36 erhöht, die Buildnummer der Firmware lautet 2A36.

Was sich mit der neuen Airtag-Firmware geändert hat, bleibt unbekannt. Apple hat auf seinem Support-Portal eine Extra-Seite mit Veröffentlichungsnotizen für Airtag-Firmware online gestellt, doch der jüngste Beitrag ist vom April 2022, die damals aktuelle Firmware 1.0.391 ließ untergeschobene fremde Airtags besser erkennen, indem man den Warnton dafür etwas geändert hat. Beim Update Mitte November hat Apple dagegen nicht berichtet, welche Änderungen die neue Firmware brachte.

Bei der Airtag-Firmware, genauso wie bei Airpods-Updates gibt es kein Mechanismus, die Neuerungen aktiv darauf zu spielen. Es lässt sich zwar schnell überprüfen, ob die neue Firmware-Version bereits installiert ist. Dafür wechseln Sie in die “Wo ist?”-App in den Bereich “Objekte”. Tippen Sie in der Liste auf einen der verbundenen Airtags und im erscheinenden Fenster auf dessen Namen. Statt der Uhrzeit der letzten Verbindung erscheint die Seriennummer und die Firmwareversion. Beim Redaktionsschluss am 13. Dezember 2022 um 11:30 war es bei uns immer noch die Nummer 2.0.24 als aktuell aufgelistet.

Lesetipp: Apple wegen Airtags verklagt: Tool für Stalker

Anders als bei einem iOS-Update veröffentlicht Apple Firmware-Update sukzessive, heißt, nicht für alle Nutzer gleichzeitig. Die beste Methode für ein Update ist, die Airtags mit dem iPhone verbunden zu halten und beim iPhone über die Nacht die Wlan-Verbindungen nicht zu kappen. Denn besonders in der Nacht sucht das iPhone gerne nach System-Updates, das hat mehrere Gründe: Zum einen hat das Gerät nichts anderes zu tun, zum anderen muss der Besitzer oder die Besitzerin das Gerät nicht entbehren, bis sich das Update aufgespielt hat.

Aktuell bester Preis: Airtags 4er Pack