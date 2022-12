Sicherheitsupdates für Monterey und Big Sur – und iOS 15.7.2

Apple hat gestern Abend nicht nur die aktuellen Systeme macOS Ventura und iOS/iPadOS 16 mit einem Update bedacht, sondern auch die Nutzer älterer Systemversionen mit Sicherheitsupdates versorgt, die Bestandteil von macOS 13.1 und iOS/iPadOS 16.2 sind. In macOS Monterey 12.6.2 werden 13 Sicherheitslücken geschlossen, betroffen sind davon unter anderem der Kernel, das Dateisystem und Bluetooth. Die Liste für macOS Big Sur 11.7.2 ist nicht ganz so lang, dort schließt das Update zehn Lücken. Zusätzlich zu den beiden Updates lässt sich jeweils noch Safari 16.2 installieren. Damit werden acht Lücken in WebKit geschlossen. Safari 16.2 ist auch Bestandteil des Updates auf macOS Ventura 13.1.

Besitzer von iPhones und iPads, auf denen iOS/iPadOS 16 nicht installiert ist, bekommen mit iOS 15.7.2 und iPadOS 15.7.2 ein Sicherheitsupdate, das 17 Sicherheitslücken schließt, darunter auch die fünf Lücken in WebKit, die das Safari-Update adressiert. Da iOS/iPadOS und macOS viele Systembestandteile miteinander teilen, handelt es sich bei einigen der Sicherheitslücken um die gleichen, die auch mit den Updates für macOS Monterey und macOS Big Sur geschlossen werden.

Man sollte generell alle Updates zeitnah installieren, auch wenn Apple keine Hinweise daraufhin veröffentlicht hat, dass eine der Lücken schon aktiv ausgenützt worden ist.