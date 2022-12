watchOS 9.2 lässt eigene Leistungen vergleichen

Apple hat gestern Abend alle seine wichtigsten Betriebssysteme aktualisiert, unter anderem watchOS 9.2.

Eine der interessantesten Funktionen ist die “Rennstrecke” bei der Trainings-App. Damit lässt sich die eigene Leistung beim Joggen (“Laufen outdoor”), Radfahren (“Rad outdoor”) und beim “Rollstuhl outdoor” aufzeichnen und beim neuen Training übertreffen. In den USA erkennt die Apple Watch die offiziellen Laufstrecken und stellt spezifische Metriken für die konkrete Strecke dar. Hoffentlich wird Apple die Verfügbarkeit dieser Funktion weiter ausbauen und irgendwann mal nach Europa brigen.

Kickboxer werden vom neuen Algorithmus der Apple Watch profitieren, der die Trainings genauer misst. Zum Hintergrund: Zwar lassen sich auf der Apple Watch um die 100 Trainingsarten auswählen und protokollieren. Bei recht vielen greift jedoch der allgemeine Algorithmus für schnelles Gehen. Erst wenn Apples Entwickler sich extra Mühe geben und einen speziellen Algorithmus für eine bestimmte Sportart nachliefern, trackt die Uhr adäquat die Aktivität mit.

Die App “Geräusche” wird in der Zukunft anzeigen, wenn sich die Umgebungsgeräusche reduzieren. Dies ist jedoch nur in Verbindung mit bestimmten Kopfhörern möglich: Airpods Pro der ersten Generation und Airpods Max.

Nutzer, die ihre Apple Watch über Familienkonfiguration eingerichtet haben, erhalten mehr Möglichkeiten mit der Home-App. Sie können den Homepod und andere Smarthome-Geräte steuern, mit der Wallet-App Haustüren mit passenden Schlüsseln öffnen. Hörgeschädigte Nutzer und Nutzerinnen erhalten einen visuellen Hinweis, wenn die Sirene auf der Apple Watch aktiviert wird.

Behobene Fehler

Apple hat auch mit watchOS 9.2 mehrere Fehler bei der Bedienung behoben. So wurde beim Fokus “Schlafen” eine falsche Uhrzeit angezeigt. Optimiert wurde auch die Unfallerkennung, genauso wie beim iPhone 14. Es gab in den vergangenen Monaten Berichte, dass die neueren Geräte Unfälle auf Achterbahnen und den Pisten erkannt haben, was zu unnötigen Anrufen geführt hat.

Behobene Sicherheitslücken

Genauso wie mit iOS 16.2 hat Apple mehrere Sicherheitslücken geschlossen. Zwar ist die Liste nicht so lang wie bei iOS 16.2, watchOS 9.2 kommt auf 25 geschlossene Lücken. Allein deswegen lohnt sich das Update.

Akkulaufzeiten der Apple Watch Ultra

Auf mehreren Portalen kursiert die Nachricht, dass watchOS 9.2 die Akkulaufzeiten der Apple Watch Ultra verbessert hat und ununterbrochenes Training von 18 Stunden erlaubt. Doch das war auch vor dem Update der Fall, solche Laufzeiten hat Apple bereits nach dem Verkaufsstart der Apple Watch Ultra angekündigt. Das zeigt zumindest eine archivierte Seite vom 30. September aus dem Support-Bereich Apples.

