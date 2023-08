Malware-Schutz: Antiviren-Scanner Intego Internet Security im Test

At a Glance Unsere Wertung Pro Zwei-Wege-Firewall

$24.99 for the first year, then $49.99 per year, 1 Mac

Unter Mac-Benutzern ist der Antiviren-Scanner Virus Barrier von Intego sehr bekannt, da die Lösung einer der ersten Virenscanner auf dem Mac war. Mac Internet Security X9 von Intego ist ein Bundle aus zwei Sicherheits-Tools: VirusBarrier X9 und NetBarrier X9.

Die Aufgabe des ersten ist selbsterklärend, aber das zweite ist eine Zwei-Wege-Firewall, eine Komponente, die man nicht oft in Sicherheitssoftware zu diesem Preis findet. Zusammen versprechen sie ein hohes Maß an Schutz vor unerwünschter Software und Malware-Bedrohungen.

Die Anwendung ist häufig mit einem Rabatt erhältlich. Das beste Angebot erhalten Sie, wenn Sie diesem Link für Mac Internet Security folgen, das im ersten Jahr 19,99 Euro kostet, danach liegt der normale Preis bei 50 Euro pro Jahr. Sie können auch das Intego Mac Premium Bundle X9 für 29,99 Euro für das erste Jahr erwerben (bei einem normalen Verkaufspreis von 85 Euro).

Zum Angebot: Mac Internet Security ab 19,99 Euro

Darin enthalten sind weitere Tools wie die Systemreinigungs-App Mac Washing Machine X9, Content Barrier X9 für die elterliche Kontrolle des Surf-Verhaltens und Personal Backup 10.9. Es gibt sogar eine Windows-Version von Virus Barrier, die übrigen Tools gibt es aber nur für den Mac.

Zum Angebot: Mac Washing Machine ab 19,99 Euro

Eigenschaften

Die Funktionen von Virus Barrier X9 sind ziemlich umfassend: Es kann jede Datei auf einem angeschlossenen Datenträger überprüfen, auch in komprimierten Archiven, und es kann E-Mails und angeschlossene iOS-Geräte scannen. Verdächtige Dateien werden unter Quarantäne gestellt, und diese können dann als vertrauenswürdig markiert werden, in Quarantäne bleiben oder es kann ein Reparaturversuch unternommen werden.

Bei der Reparatur kann die ursprüngliche Datei nutzbar bleiben, oder es können alle Daten entfernt werden, wenn es sich um Malware handelt, aber das Programm hat bei der Suche nach Bedrohungen auf unserem Test-Mac hervorragende Arbeit geleistet.

Bei einem Virenscanner ist die Qualität der Virenerkennung entscheidend, aber nicht nur der Schutz vor Mac-Viren ist wichtig, auch Windows-Viren sollten als wichtige Funktion des Mac-Scanners erkannt werden. Auch lästige Adware – etwa ein Schadprogramm, das den Browser auf Werbeseiten umleitet – sollte aufgespürt werden. All das leistet Intego, wobei sich die Erkennung von Windows-Viren in den letzten Jahren stark verbessert hat.

Die Malware-Definitionen werden häufig aktualisiert. Sie können diese automatisch installieren lassen oder sich einfach benachrichtigen lassen, wenn ein Update verfügbar ist.

Wie fast alle Mitbewerber bietet Intego seit kurzem auch einen VPN-Dienst namens Intego Privacy Protection (hier unser Test) der für 10 Euro extra dazugekauft werden kann.

Die Net Barrier von Intego ist der andere Teil der Internet-Security-Suite. Sie hat sich als sehr effektiv bei der Überwachung und Kennzeichnung aller Kommunikationsversuche erwiesen, sowohl nach außen als auch nach innen; es handelt sich um eine Zwei-Wege-Firewall, die sowohl Versuche, nach Hause zu telefonieren, als auch Einbrüche überwacht.

Sie werden erstaunt sein, wie viel von diesen Netzwerkkommunikationen stattfindet: Von der Adobe Creative Cloud war das zu erwarten, aber auch Apples Pages wollte “Ferngespräche” führen. Die überwiegende Mehrheit davon ist völlig legitim, etwa die Suche nach Updates, aber die Versuche werden gekennzeichnet, und Sie können wählen, ob Sie sie zulassen wollen oder nicht.

Wir hätten uns gewünscht, dass es Hintergrundinformationen zu den Verbindungsversuchen gäbe – manchmal können Prozessnamen ausgesprochen alarmierend benannt sein, obwohl sie koscher sind. Abgesehen davon sind die Konfigurationsoptionen sehr übersichtlich, und wenn man erst einmal herausgefunden hat, was man gerne zulassen möchte, ist es ein sehr nützliches und unaufdringliches Netzwerksicherheitstool.

Leistung

Im Test von AV-Comparatives im Juni 2023 erhielt Intego’s Virus Barrier die Bewertung “Approved” und zeigte eine gute Leistung, die sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessert hat. Laut AV-Comparitives erkannte es gute 99,4 Prozent der Mac-Malware, 97 Prozent der PUAs (Potenziell Unerwünschte Programme) und 100 Prozent der Windows-Viren, sodass es uneingeschränkt empfohlen werden kann.

Andere Lösungen schlagen Intego in der Rangliste von AV-Comparatives, darunter Avast, AVG und Trend Micro, aber wir haben Gründe, Intego gegenüber diesen Optionen zu bevorzuge. Die anderen Testkandidaten neigen dazu, in anderen Bereichen, die wir für wichtig halten, Mängel aufzuweisen (etwa unaufhörlich beworbene Upgrades und fehlende Funktionen). Nach unseren Erfahrungen ist die Leistung von Intego sehr solide.

Virus Barrier hat alle unsere Malware- und “ungebetenen Software”-Proben abgefangen, auch solche für andere Plattformen. Wir wurden auch gewarnt, als wir ein Disk-Image mit einem bösartigen Installationsprogramm öffneten.

Installation und Benutzerfreundlichkeit

Die Installation eines jeden Virenscanners ist umständlich, und das ist bei Intego nicht anders, obwohl man dem Unternehmen keine Schuld an dieser Situation geben kann. Um Dateien zu prüfen, muss der Virenscanner einige Hintergrundprogramme installieren und benötigt Zugriff auf das Dateisystem – beides ist durch macOS Ventura geschützt, sodass der Benutzer dies ausdrücklich erlauben muss.

Bei der Installation müssen Sie die Installation der Erweiterung über die Systemeinstellung “Sicherheit & Datenschutz” erlauben und den Festplattenzugriff erlauben. Zumindest werden Sie durch diese Schritte geführt.

Der zusätzlich installierten Firewall Net Barrier müssen Sie ebenfalls über die Systemeinstellungen Berechtigungen erteilen. Wenn Sie Net Barrier oder Virus Barrier deinstallieren wollen, benötigen Sie außerdem ein spezielles Deinstallationsprogramm, das Sie im Installationspaket finden.

Sobald Virus Barrier installiert ist, werden Sie aufgefordert, den Grad der Abdeckung auszuwählen. Die Optionen sind “Minimum”, das nach Mac-spezifischen Bedrohungen und bösartigen Skripten sucht; “Standard”, das E-Mails überwacht und nach Bedrohungen für alle Plattformen sucht und “Maximum”, das auch angeschlossene iOS-Geräte scannt.

Letztere Funktion ist leider wenig nützlich, da iOS nur Zugriff auf freigegebene Ordner erlaubt. Alternativ können Sie auch individuelle Einstellungen auswählen, diese drei Optionen sind Abkürzungen zu verschiedenen Konfigurationen.

Virenscanner haben den Ruf, den Mac stark zu verlangsamen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass alle Dateiaktionen von der Schutzsoftware überwacht werden – auch das Kopieren von Dateien. Nach unserer Erfahrung ist dies auf einem Mac mit SSD jedoch kaum spürbar. Tatsächlich hatte die von uns getestete aktuelle Version von Virus Barrier in unserem Test keinen spürbaren Einfluss auf die Systemleistung festgestellt.

Die Durchführung eines vollständigen Festplattenscans dauert zwar beim ersten Mal eine Weile, aber wie lange dies dauert, hängt von der Größe Ihrer Festplatte und der Anzahl der zu untersuchenden Dateien und komprimierten Archive ab – 30 Minuten bis über eine Stunde waren durchaus normal. Die Leistung wurde in unseren Tests nicht merklich beeinträchtigt, aber falls Ihnen das passiert, gibt es in den Einstellungen die Option “Niedrige Priorität”, um die Prozessorauslastung zu reduzieren. Dadurch dauert das Scannen zwar länger, aber es ist eine Option, die zur Verfügung steht. Weitere Scans werden nur bei neuen Elementen durchgeführt und dauern in der Regel eine Minute oder weniger.

Für den fortlaufenden Schutz überwacht Virus Barrier, ob neue Volumes gemountet werden, und scannt diese optional automatisch. Sie können Volumes, Ordner und einzelne Dateien für Stichproben in das Hauptfenster ziehen.

Im Allgemeinen bietet das Tool eine gute Kompatibilität mit macOS, und im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern sieht es wie ein echtes Mac-Programm aus.

Preis & Verfügbarkeit

Intego Mac Internet Security X9 kostet 50 Euro pro Jahr (derzeit reduziert auf 20 Euro wenn Sie diesem Link für das erste Jahr folgen ). Es enthält VirusBarrier X9 und NetBarrier X9, zwei sehr nützliche Sicherheitstools, die ein Mac-Gerät schützen.

Holen Sie sich Intego Mac Internet Security X9

Wenn Sie mehrere Macs haben, machen Sie sich keine Sorgen: Sie können an der Kasse drei oder fünf Geräte auswählen, was nicht viel mehr kostet und Intego pro Mac günstiger macht. Außerdem können Sie sich für einen zweijährigen Schutz zu einem noch günstigeren Preis entscheiden.

Darüber hinaus gibt es weitere kostenpflichtige Sicherheitstools, die Intego als Komplettpaket namens Mac Premium Bundle anbietet. Darin enthalten sind auch die Mac Washing Machine X9, das Kinderschutzprogramm Content Barrier und die Backup-Software Personal Backup. Das komplette Mac Premium Bundle X9 kostet 85 Euro pro Jahr (30 Euro zu Beginn).

Neben den Kernprogrammen Virus Barrier und Net Barrier enthält dieses Paket noch drei weitere Tools: Mac Washing Machine X9 (zur Beseitigung von Unordnung und zur Optimierung der Leistung Ihres Macs), Content Barrier X9 (für maßgeschneiderte Zugriffsbeschränkungen auf ungeeignete Inhalte) und Personal Backup 10.9. Das Sicherungsprogramm bietet Vorteile, die Time Machine nicht bietet, z. B. geplante Sicherungszeiten und die Synchronisierung von Dateien zwischen zwei Macs. Time Machine sollten Sie ohnehin eingerichtet haben, aber es kann sich lohnen, dieses Programm zu Ihrem Sicherheitsnetz hinzuzufügen.

Eine kostenlose und stark funktionsreduzierte Version des Virenscanners ist ebenfalls im Mac App Store erhältlich. Wenn Sie Ihren Computer nur gelegentlich auf Malware überprüfen wollen, ist dies eine interessante Alternative zu einem vollwertigen Echtzeit-Scanner.