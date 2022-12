Malware-Schutz: Antiviren-Scanner Intego Internet Security im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Gute Mac-Kompatibilität

Ob ein Virenscanner unter macOS erforderlich ist, ist unter Mac-Anwendern noch immer umstritten. Nach unserer Einschätzung – und auch der des BSI – ist aber vor allem bei beruflich genutzten Macs ein Virenschutz zu empfehlen. Apple bietet eigene Schutzfunktionen gegen Malware, leider finden Malware-Autoren immer wieder Wege, diese zu überlisten. Nicht ohne Grund werden noch unbekannte Apple-Schadprogramme in der Regel von Nutzern eines Antiviren-Programms aufgespürt. Unter Mac-Anwendern ist der Antiviren-Scanner Virus Barrier von Intego recht bekannt, war die Lösung doch einer der ersten Scanner auf dem Mac. Erhältlich ist das Tool im Paket mit der Firewall Netbarrier für ab 50 Euro im Jahr.

Virenerkennung: Nur unter Windows top

Bei einem Virenscanner ist die Qualität der Virenerkennung entscheidend. Neben dem Schutz gegen Mac-Viren – die den Mac selbst bedrohen – sollten auch Windows-Viren werden. Vor allem in einem gemischten Mac-PC-Netz eine wichtige Funktion des Mac-Scanners. Auch lästige Adware – etwa ein Schadprogramm, das Ihren Browser zu Werbeseiten umlenkt – sollte aufgespürt werden. Gut: Vor allem bei der Erkennung von Windows-Viren hat sich das Tool in den vergangenen Jahren stark verbessert, hier hatte Intego in früheren Jahren Defizite.

Bei unserer Bewertung der Qualität der Virenerkennung verlassen wir uns auf die Tests der Organisation AV-Test und AV-Comparatives. Die beiden Organisationen gelten als die beste Referenz, Virenscanner werden hier mehrmals im Jahr getestet – auch Mac-Antivirenprogramme. In einem aktuellen Test von AV-Comparatives vom Juni zählt Virusbarrier allerdings zu den schwächeren Kandidaten. So erkennt es nur 96,8 Prozent der Mac Malware, 97 Prozent der Adware dafür aber 100 Prozent der Windows-Viren. Im starken Testfeld reichte das aber gerade einmal für den letzten Platz. Weit besser schnitt es im letzten Test der Konkurrenten von AV-Test im letzten Jahr ab. Hier wurden 100 Prozent der Mac-Viren und 99 Prozent der Windows-Viren erkannt – und immerhin 90 Prozent der Adware. Dass ein Antiviren-Programm bei diesen Tests in einem Jahr besser als in einem anderen abschneidet, kommt öfter vor, kaum ein Tool erzielt kontinuierlich hohe Wertungen. Insgesamt sind die Leistungen von Intego brauchbar, aber nur Mittelmaß.

Bedienung und Komfort sind Mac-like

Virenscanner haben den Ruf, einen Mac stark auszubremsen. Das ist möglich, da alle Dateiaktionen von der Schutzsoftware überwacht werden – auch das Kopieren von Dateien. Vor allem bei einem Mac mit SSD ist dies aber in der Praxis kaum noch spürbar, die von uns getestete aktuelle Version von Virusbarrier hatte in unserem Test keinen spürbaren Einfluss auf die Systemperformance. Allgemein bietet das Tool gute Kompatibilität mit macOS, im Unterschied zu manchen lieblos portierten Konkurrenten wirkt es wie ein echtes Mac-Programm.

Ungewöhnlich: Auf Wunsch kann das Tool auch ein per USB angeschlossenes iPhone nach Viren durchsuchen. Dabei kann das Tool aber nur die allgemein zugängliche Ordner überprüfen, etwa die freigegebenen Ordner von Apps. Diese Funktion ist deshalb nur wenig sinnvoll.

Umständliche Installation

Ein Antiviren-Programm kann unter Ventura leider nicht so einfach installiert werden, wie eine App aus dem Mac App-Store. Die Installation eines Virenscanners ist umständlich, was aber nicht die Schuld von Intego ist. Um Dateien zu überprüfen, muss der Virenscanner einige Hintergrundprogramme installieren und benötigt Zugriff auf das Dateisystem – beides wird von Ventura geschützt und der Nutzer muss dies ausdrücklich gestatten. Bei der Installation muss man über die Systemeinstellung „Sicherheit & Datenschutz“ die Installation der Erweiterung gewähren, zusätzlich muss man den Festplattenzugriff gestatten. Die Bedienung selbst ist problemlos und komfortabel. Die zusätzlich installierte Firewall Netbarrier muss man übrigens ebenfalls über die Systemeinstellung freigeben. Für eine spätere Deinstallation von Netbarrier oder Virusbarrier ist ein spezielles Deinstallationsprogramm nötig, das man im Installations-Image findet. Mit diesem kann man auch gezielt Netbarrier deinstallieren.

Intego hat aber noch weitere kostenpflichtige Zusatzprogramme im Angebot: Zusätzlich gibt es weitere kostenpflichtige Sicherheits-Tools, die Intego als Komplettpaket namens Mac Premium Bundle anbietet. Hierzu gehört dann zusätzlich das Aufräumtool Mac Washing Machine dazu, das Kinderschutz-Programm Content Barrier und die Backup-Software Personal Backup.

Mit dieser Auswahl setzt Intego einen anderen Schwerpunkt als Konkurrenten wie Avast, Bitdefender oder Norton: Diese bieten als kostenpflichtigen Zusatz-Kauf VPN-Dienste an und neuerdings auch Online-Dienste, die vor Identitätsdiebstahl warnen. Interessant: Eine stark funktionsreduzierte Version des Virenscanners ist auch im Mac-App Store verfügbar. Will man nur gelegentlich seinen Rechner auf Malware überprüfen, eine interessante Alternative zu einem vollwertigen Echtzeit-Scanner.

Fazit:

Grundsätzlich ist es sinnvoll, einen Mac gelegentlich auf Malware zu überprüfen. Virus Barrier von Intego ist ein recht brauchbarer Virenscanner, der gute Kompatibilität mit macOS bietet. Er konnte aber in bisherigen Tests nicht mit den besten Scannern mithalten. Die zusätzliche Firewall Netbarrier ist nach unserer Einschätzung für die meisten Privatanwender ebenfalls verzichtbar. Funktionen wie VPN oder Identitätsschutz bietet Intego dagegen nicht.

