iOS 16.3 Beta 1 ist da – das ist neu

Ein Tag nach der Veröffentlichung von iOS 16.2 hat Apple bereits die erste Beta für iOS 16.3 veröffentlicht, derweil nur für registrierte Entwickler. Für gewöhnlich veröffentlicht der Hersteller eine Public Beta am Tag danach. Wir rechnen also mit iOS 16.3 Public Beta bereits am heutigen Abend.

Das ist neu in iOS 16.3

Für die erste Beta hat Apple keine Veröffentlichungsnotizen publiziert. Als Platzhalter auf dem Developer-Portal dient der lapidare Hinweis: “Keine neuen Veröffentlichungsnotizen für diese Beta. Die Kollegen von Macrumors spekulieren darüber, dass Apple mit dem kommenden Update einen ganzen Schwung neuer Emojis aufnehmen kann. Hintergrund: Im September hat das Unicode Consortium die fünfzehnte Version der Emoji-Sammlung verabschiedet, neu sind unter anderem ein zitterndes Gesicht, ein Elch, ein Esel, ein Flügel und einige regionale Symbole. Die Hersteller wie Apple hatten noch keine Gelegenheit, diese neuen Symbole zu implementieren, das iOS 16.3 wäre eine Möglichkeit dafür.

Ebenfalls neu ist die Unterstützung der Hardware-Schlüssel für die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei der Apple-ID. Das hat Apple vergangene Woche angekündigt, als die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für fast alle iCloud-Daten in den USA startete.

Die Kollegen von 9to5mac haben in iOS 16.3 Beta 1 eine neue Grafik gefunden, die das Handoff zwischen dem iPhone und dem Homepod (Mini) erklärt. Die Funktion an sich ist nicht neu, mit dem Hinweis rückt Apple sie etwas mehr ins Rampenlicht.

Wann kommt iOS 16.3 final

Im Schnitt testet Apple seine Punkt-Updates wie iOS 16.2 sechs bis acht Wochen lang. Beispielsweise wurde die erste Beta von iOS 16.2 am 25. Oktober veröffentlicht, final wurde sie am 13. Dezember. Dazwischen lagen also sieben Wochen. Blickt man auf das vergangene Jahr, wäre das iOS 15.3 das Vorjahrespendant zu iOS 16.3. Die erste Beta von iOS 15.3 erschien am 18.12.2022. Final hat sie Apple am 26. Januar 2022 gebracht. Folgt man diesem Muster aus dem vergangenen Jahr, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten, dass iOS 16.3 bis Ende Januar erscheint.

So installieren Sie iOS 16.3 Public Beta