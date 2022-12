Herzfrequenzzonen auf der Apple Watch im Training anzeigen

Vorweg etwas Hintergrund: Die Herzfrequenzzonen sind bestimmte Bereiche, unterteilt danach, wie schnell gerade unser Herz schlägt. Die unterste Grenze bildet unser Ruhepuls, dieser bewegt sich bei den meisten (Erwachsenen) zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Die obere Grenze ist durch unseren maximal möglichen Herzschlag gebildet, dieser ändert sich im Laufe des Lebens und ist noch vom Geschlecht und vom allgemeinen Fitnesszustand abhängig. Alles dazwischen wird für gewöhnlich in Herzfrequenzzonen unterteilt und kann je nach Zone Hinweise darauf geben, welche Stoffwechselprozesse gerade im Körper ablaufen. Mehr dazu lesen Sie in unserem Ratgeber „Apple Watch beim Sport“.

Diese Stoffwechselprozesse zu erkennen und zu beobachten, ist in manchen Sportarten relevant, wenn man mit einem bestimmten Ziel trainiert. So ist beispielsweise beim Kraftsport wichtig, in einem Pulsbereich zwischen der ersten und zweiten Herzfrequenzzone zu bleiben: Denn sinkt der Puls auf 100–110 Schläge, bedeutet dies, das Training fordert eigentlich nicht mehr, die Muskel trainieren nicht, sondern arbeiten in einem für sie gewöhnlichen Bereich. Auch beim Laufen sind Herzfrequenzzonen wichtig, beim Abnehmen usw.

Das Problem mit watchOS 9: Die Auswertung nach Herzfrequenzzonen erscheint bei den meisten Trainings erst nach dem Ende der Aufzeichnung, wenn man auf die Trainings-Übersicht in der Aktivitäts-App auf „Mehr anzeigen“ neben der „Herzfrequenz“ tippt. Zur Trainingsüberwachung ist das eigentlich zu spät.

Nun kann man die Ansicht der Herzfrequenzzonen bei einer bestimmten Sportart aktivieren, dies geht jedoch direkt auf der Uhr.

Tippen Sie auf der Apple Watch auf die App „Training“; Wählen Sie aus der erscheinenden Liste die Trainingsart, wobei Sie die Echtzeitdaten nach Herzfrequenzzonen angezeigt bekommen wollen; Tippen Sie bei der ausgewählten Trainingsart auf Drei-Punkte-Symbol, das in der rechnen oberen Ecke erscheint; In der Scrollansicht können Sie nun das Training nach dem Trainingsziel auswählen – „Offen“, „Zeit“, „Kilokalorien“ oder „Eigenes“; Beim Training nach Ziel tippen Sie auf das Bleistiftsymbol in der rechten oberen Ecke der Anzeige; Danach im erscheinenden Fenster auf „Trainingsansichten“; Hier nochmal auf „Ansichten bearbeiten“; In der dargestellten Liste scrollen Sie etwas nach unten, bis Sie die Ansicht „Herzfrequenzbereiche“ sehen, aktivieren Sie dabei den Regler „Übernehmen“; Bei dem nächsten Training können Sie direkt zu der aktivierten Ansicht wechseln und Ihren Herzschlag nach Zone beobachten.

So fügen Sie die Herzfrequenzzonenansicht jedem Training hinzu.

Halyna Kubiv

