Neue Architektur für Apple Home einrichten – so geht’s

Mit iOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS 13 Ventura und verwandten Systemen kam bereits die Unterstützung von Matter, jenem neuen plattformübergreifenden Standard für Smarthomes, auf Apple-Geräte. Die nächste Update-Runde auf iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 und watchOS 9.2 beschert Apples Homekit eine neue Architektur, diese soll die Kommunikation mit Homekit-Geräten beschleunigen und zuverlässiger machen. Nutzer von Leuchten, Kameras, smarten Steckdosen und mehr können ein Lied davon singen: Immer wieder kommt es zu Verzögerungen und manchmal reagieren Geräte auf einmal gar nicht mehr. Es kann also nur besser werden, richten wir die neue Architektur ein. Das geht in wenigen Schritten und ist in ein paar Minuten erledigt – die Vorarbeiten ausgenommen.

Kosten: Keine 1. Auf aktuelle Systeme installieren Foundry Aktualisieren Sie alle Geräte, die mit Ihrer Apple-ID verknüpft sind, auf die jeweils aktuelle Betriebssystemversion, die in dieser Woche herausgekommen ist. Wenn Sie Ihr Home nicht alleine steuern, sondern etwa auch die Familie dazu eingeladen haben, müssen auch diese ihre iPhones, iPads und Watches auf den neuesten Stand bringen, um damit das Home auch in der neuen Architektur noch nutzen zu können. 2. In Home-App starten Macwelt Rufen Sie die Home-App auf Ihrem iPhone auf und wechseln Sie zu den Einstellungen. Das geht über das Menü mit den drei Punkten im Kreis rechts oben und anschließend “Einstellungen des Zuhauses”. Dort finden Sie den Eintrag “Softwareupdate” und dahinter die Möglichkeit, die neue Architektur einzurichten – womöglich hat Siri Ihnen das aber schon vorher vorgeschlagen. 3. Troubleshooting mit Homepod Macwelt Sie müssen unter Umständen auch noch Ihre Homepods auf den aktuellen Stand bringen, falls das nicht schon automatisch geschehen ist. Einzelne Anwender berichten von Problemen bei diesem Vorgang, auch bei uns hatte es nicht auf Anhieb geklappt. Radikale Lösungen, wie die Homepods aus dem Home zu entfernen und sie neu einzurichten oder gar ein komplett neues Home aufzusetzen, sind nur der letzte Ausweg. Wir hatten jedoch ein defektes Home in der App (das wir eigentlich schon im Sommer gelöscht hatten, mit iOS 16 und einem neuen iPhone war es plötzlich wieder da), nach dessen Löschen ging die Einrichtung erst los. Homepods sind als Border-Router für das Home mit Matter essenziell, weswegen die Home-App hier eine harte Grenze setzt. Der folgende Hinweis auf noch nicht aktualisierte Geräte ist hilfreich, bevor wir fortfuhren, haben wir deren Systemupdate erst komplettiert. 4. Abschließen und Homepod neu starten lassen Macwelt Dann weist uns die Routine noch darauf hin, dass Familienmitglieder den Zugriff auf die Home-Steuerung vorübergehend verlieren, bis sie ihre Geräte auf den letzten Stand gebracht haben. Die eigentliche Aktualisierung ist dann recht flott erledigt, wobei der Homepod etwas länger braucht – bei uns hatte die Musik dann nur für wenige Sekunden ausgesetzt, der Lautsprecher mit neuen Einstellungen betriebsbereit. Bisher stellten wir noch keine Probleme fest, können in der Kürze aber auch noch keine Verbesserungen erkennen. Die alte Ledvance-Lichterkette, die schon seit Jahren mit Apples Homekit hadert, ist nach wie vor schlecht bis gar nicht steuerbar.

