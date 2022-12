Stiftung Warentest bestätigt: Apple baut die besten Notebooks

”Convertibles” sind laut Definition im neusten Heft der Stiftung Warentest (Januar 2023/Seite 26–32) solche Laptops, bei denen auf Wunsch die Tastatur unter dem Display verschwindet, sodass man dieses wahlweise auch als Tablet verwenden kann. Hier hat Apple selbst nichts zu bieten, das beste Gerät kommt laut Test von Samsung mit dem Galaxy Book Pro 360.

Doch bei den sogenannten ”Ultrabooks” (diese haben laut Test oft leistungsfähigere Akkus und eine kleinere Bildschirmdiagonale, die Markenbezeichnung stammt ursprünglich von Intel, habe sich aber inzwischen auch als Gattungsbegriff etabliert, so die Stiftung) findet sich auf Platz 1 das Macbook Pro mit 13 Zoll und M2-Prozessor – vor allem in den Funktionen und beim Akku wird es mit ”sehr gut” bewertet (mit einer ”Note” von 1,6). Als mittlerer Onlinepreis wird hier circa 1450 Euro angegeben. (Macbook Pro M2 2022 im Macworld-Test)

Aktuell bester Preis: Macbook Air M2 mit 512 GB SSD in Mitternacht

Gleich darauf folgt das Macbook Air, ebenfalls mit Apples Chip M2 und einer Note von 1,7, gleichauf liegend mit dem LG Gram 14Z90QG. Auch das sozusagen luftigere Apple-“Ultrabook” glänze besonders bei den Funktionen wie Internet, Büroanwendungen, Video, Foto, 3-D-Spiele sowie Kamera und Ton und kostet demnach im mittleren Onlinepreis etwa 1390 Euro. Am schlechtesten, aber immer noch mit 2,2 recht gut bewertet wird übrigens in dieser Kategorie das Microsoft Surface Laptop Go 2. (Macbook Air M2 im Macwelt-Test)

Auch Macbook Pro mit 16 Zoll deutlich vorn

Doch auch eine größere Kategorie haben die Tester der Stiftung Warentest im aktuellen Heft noch zu bieten, nämlich die sogenannten Notebooks. Wir hatten zwar kürzlich in einem Artikel beschrieben, warum Apple eigentlich keine “Notebooks” mehr verkauft, aber letztlich ist das auch Definitionssache. Test spricht hier von Bildschirmdiagonalen von bis zu 44 Zentimetern. Und da findet sich mit freilich auch deutlich dem höchsten Preis (mittlerer Onlinepreis etwa 2550 Euro) das Macbook Pro mit 16 Zoll, das als einziges ein ”sehr gut” (1,5) kassiert. Dafür kostet das nächst-teurere mit Acer Swift oder dem HP Pavillon jeweils nur 1000 Euro.

Das aktuelle Heft der Stiftung Warentest gibt es im Zeitschriftenhandel zum Preis von 6,90 Euro, der Artikel ist auch online verfügbar unter dem Titel Laptops im Test. So finden Sie den richtigen Computer. 18 neue Geräte. Das Testergebnis lässt sich inklusive weiteren Laptops (laut Test 157 insgesamt) auf der Webseite zum Preis von 4,90 Euro freischalten. Günstiger ist es, wenn man bei Test online ein Abo hat.