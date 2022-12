Steam, Epic, GOG und Co. – alternative Game-Stores für Mac-Gamer

Wenn es darum geht, wo sich Spiele für den Mac beziehen lassen, kommt als erstes Apples App Store in den Sinn. Hier können durchaus lohnenswerte Spiele erworben werden, leider fehlen jedoch viele aktuelle Hits. Zudem sind viele Spiele einfach viel zu teuer: Der dystopische Rollenspielhit „Disco Elysium“ kostet im App Store noch unglaubliche 47,99 Euro, während er bei alternativen Bezugsquellen wie Steam und GOG aktuell für 10,00 Euro zu haben ist. Wenn Sie gut und günstig auf dem Mac spielen möchten, sollten Sie folgende Alternativen im Auge behalten!

Valve

Steam

Als weltweit größte Plattform für den Verkauf von Spielen führt an Steam kein Weg vorbei. Von den insgesamt rund 50.000 Games bleiben nach dem Filtern auf macOS-Titel immerhin noch rund 1.300 übrig. Das gesamte Angebot lässt sich auch ohne Anmeldung schnell und einfach online durchsuchen. Weitere Informationen zu Steam für macOS finden Sie in unserem ausführlichen Artikel.

Link zum Angebot: https://store.steampowered.com/

Angebot einsehbar: Online auch ohne Account und ohne App

Filtern nach macOS: Ja, nur in der App

Spiele für macOS: Rund 1.300

Aktuelle Highlights:

Return to Monkey Island

Football Manager 2023

Disco Elysium

Two Point Campus

Total War: Warhammer III

Wasteland 3

Lesetipp: Die besten Spiele fürs iPad im App Store

Epic Store

Epic Games zählt zu den wichtigsten Entwicklerstudios der Games-Branche. Das liegt einerseits an populären Marken wie Fortnite oder Gears of War. Einen viel größeren Anteil am Erfolg hat jedoch die Unreal-Engine, die als technisch fortschrittlichste und zugleich flexibelste Spiele-Engine gilt. Entwicklerstudios können die Engine gegen eine 5 % Umsatzbeteiligung lizenzieren und somit erstklassige Spiele veröffentlichen, ohne sich selbst um das technische Grundgerüst kümmern zu müssen.

Epic Games

Ende 2018 öffnete Epic Games die Pforten für eine eigene digitale Vertriebsplattform. Der direkte Konkurrenzkampf mit dem Marktführer Steam war nun offiziell eröffnet. Doch wie interessant ist das Angebot für Mac-Spieler? Ähnlich wie bei Steam gibt es auch hier eine App und eine Webseite, auf der sich das Angebot schon vorab einsehen lässt. Einen Account hat man schnell angelegt, da es hier vielfältige Anmelde-Möglichkeiten gibt. Wer mag, kann sich über Apple, Google, Facebook, Xbox Live, Nintendo oder seinen Playstation-Network-Account anmelden.

Leider ist die Motivation zur Registrierung nicht sehr groß. Sobald der Filter für macOS gesetzt ist, verblasst die Spiele-Liste zu einem Ensemble aus größtenteils alten und wenig attraktiven Spielen. Neben dem brandneuen Fußball Manager 2023 und einem rundenbasierten Rollenspiel namens „ATOM RPG Trudograd“ haben wir wenige Titel entdeckt, die unseren Spieltrieb wecken. Immerhin ist der Epic Store dafür bekannt, gelegentlich auch Spiele zu verschenken. Solange das Gesamtangebot für macOS qualitativ derart überschaubar ist, dürften sich Mac-Spieler davon trotzdem nicht angezogen fühlen.

Link zum Angebot: https://store.epicgames.com/de/

Angebot einsehbar: Online auch ohne Account und ohne App

Filtern nach macOS: Ja, in der App und im Browser

Spiele für macOS: Rund 300

Aktuelle Highlights:

Football Manager 2023

ATOM RPG Trudograd

GOG

Auch GOG ist eine Vertriebsplattform, die von einem großen Spiele-Entwickler gegründet wurde. Der Betreiber GOG ist ein Schwesterunternehmen des Studios CD Projekt, das in den vergangenen Jahren viele Höhen und Tiefen durchlebt hat. Nach großen Erfolgen mit dem „The Witcher“-Franchise, das es 2021 sogar als überaus erfolgreiche Serie auf heimische Streaming-Geräte geschafft hat, startete eines der größten Projekte der Spiele-Branche. Cyberpunk 2077 erforderte rund 4 Jahre Entwicklungszeit, ein Team von zeitweise mehr als 400 Mitarbeitern und verursachte Gesamtkosten von mehr als 250 Millionen Euro. Entsprechend hoch war die Erwartungshaltung der Spieler. Als das Spiel durch steigenden finanziellen Druck letztlich fehlerhaft und unfertig veröffentlicht wurde, führte dies zu einem der größten Skandale der Videospiel-Geschichte.

GOG

Die Vertriebsplattform GOG wurde lange vor diesen Ereignissen im Jahr 2008 gegründet. Ursprünglich lag der Fokus auf älteren, jedoch populären PC-Spielen, die im Einzelhandel bereits aus dem Sortiment gestrichen wurden. Seit Ende 2012 bietet GOG auch Spiele für macOS an und inzwischen kann sich die Auswahl durchaus sehen lassen. Zwar finden sich nicht so viele Titel wie bei Steam, doch für Mac-Spieler ist GOG noch immer deutlich interessanter als der Epic Store. Dabei finden sich keineswegs nur alte Games, sondern auch attraktive Neuerscheinungen auf einer gut sortieren Webseite. Auch preislich kann GOG nicht nur mithalten, sondern den großen Konkurrenten sogar die Stirn bieten. So gibt es beispielsweise den an Double Dragon erinnernden Prügelspaß Streets of Rage 4 aktuell für 12,49 Euro und somit satte 50 % günstiger als bei Steam.

Link zum Angebot: https://www.gog.com/de/

Angebot einsehbar: Online auch ohne Account

Filtern nach macOS: Ja, im Browser

Spiele für macOS: Rund 1.400

Aktuelle Highlights:

Return to Monkey Island

Disco Elysium

Streets of Rage 4

Wasteland 3

Tropico 6

Origin

Origin war eine Vertriebsplattform, die seit 2011 von dem amerikanischen Entwickler und Publisher Electronic Arts betrieben wurde. Bekannt für seine großen Marken wie der FIFA-Fußballserie, „Die Sims“, „SimCity“, „Battlefield“ oder „Command & Conquer“, zählt Electronic Arts seit vielen Jahren zu einem der wichtigsten Unternehmen der Spielebranche. Leider sorgt EA auch immer wieder für negative Schlagzeilen. Jährliche Neuauflagen der Spiele mit wenig innovativer Substanz und ein auf Mikrotransaktionen basierendes Geschäftsmodell brachten EA einen schlechten Ruf ein.

EA

Zunächst war Origin für eigene Produktionen vorgesehen. Schon bald lockerte EA jedoch das Vertriebsmodell und ermöglichte auch anderen Publishern, ihre Spiele auf Origin zu verkaufen. Ein großer Erfolg war Origin jedoch nie – dafür war Valves Steam-Dienst einfach zu etabliert. Nachdem Ende 2018 auch noch der Epic Store eröffnet hatte, dauerte es nicht mehr lange, bis EA 2020 verkündete, Origin fallen zu lassen. Die Origin-App lässt sich jedoch noch immer von der offiziellen Webseite herunterladen und installieren.

Leider gibt es online keine Möglichkeit, die Inhalte vorab einzusehen. Wer die App installiert, wird im Anschluss ziemlich enttäuscht. Außer „Die Sims 4“ mit seinen unglaublich vielen Add-Ons, hat Origin nur wenig zu bieten. Da hier nicht mehr mit neuen Spielen zu rechnen ist, lohnt sich die Installation leider nicht. Ersetzt wird Origin durch die EA App, die für Windows-Nutzer sicherlich interessant ist. Mac-Spieler werden seitens EA weiterhin auf die Origin-App verwiesen.

Link zum Angebot: https://www.ea.com/de-de/origin-for-mac

Angebot einsehbar: Nur in der App

Filtern nach macOS: Ja, in der App

Spiele für macOS: Sehr wenige

Ubisoft Connect & Amazon Games

Auch Ubisoft, bekannt durch Spiele wie „Assassin’s Creed“, „Die Siedler“ oder „Tom Clancy’s Rainbow Six“, hat 2009 seine eigene Vertriebsplattform gegründet. Ursprünglich „UPLAY“ getauft, wurde der Dienst 2020 in „Ubisoft Connect“ umbenannt. Vertrieben werden hier lediglich Spiele aus dem eigenen Hause. Leider findet die macOS Plattform hier keinerlei Beachtung. Es gibt kein Spiel, das für macOS angepasst wurde.

Link zum Angebot: https://store.ubi.com/de/home

Wer nun noch auf Amazon und sein 2012 gegründetes Studio „Amazon Games“ hofft, wird ebenfalls enttäuscht. Obwohl Amazon mit seinen Geschäftszweigen sehr plattformneutral agiert und dabei durchaus auch die Nähe zu Apple-Geräten wahrt, sind alle bisherigen Spiele der Windows-Plattform vorbehalten. Die neusten Titel „New World“ und „Lost Ark“ sind zwar durchaus interessant, lassen sich auf einem Mac aber höchstens mit Windows Emulation starten. Bleibt zu hoffen, dass Amazon diese Strategie in Zukunft überdenkt und auch macOS-Spieler mit ins Boot holt.

Lesetipp: Die besten Spiele fürs iPhone im App Store