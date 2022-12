Patagonia Arbor Roll Top Pack 30L im Test

Schicker Öko-Rucksack für Trendsetter Unsere Wertung Pro Faire-Trade,

Öko-Material,

schöne Farben,

hervorragende Qualität,

praktische Abmessungen Kontra Boden schmutzempfindlich,

zu wenig Fächer für Extras wie Stifte und Kabel Fazit Patagonia setzt voll auf umweltverträgliche Produkte und eine faire Produktion. Daher ist es nicht nur selbstverständlich, dass der Arbor Roll Top Fair Trade zertifiziert ist, sondern dass das Material zu 100 Prozent recycelt ist.

Dass Öko-Produkte nicht grün oder schwarz sein müssen, beweist Patagonia mit bunten Farben. Besonders die gelben Farben unseres Testmusters machen direkt gute Laune. Man wird zudem im Straßenverkehr besser gesehen, das ist ein positiver Nebeneffekt.

Bei Herstellung und Qualitätseindruck gibt sich der Arbor Roll Top keine Blöße, auch nicht bei der Handhabung. Zwei Punkte könnte Patagonia bei einem Nachfolger verbessern, einen robusteren, schmutzunempfindlichen Boden und mehr Fächer im Hauptfach. Das kleine Reißverschlussfach ist für Stifte und einen Geldbeutel zu klein. Ein Schlampermäppchen ist daher für Stifte, Kabel und Ladegerät ein extra Tipp.

Patagonia Arbor Roll Top Pack 30L beim Hersteller kaufen

Der Arbor Roll Top ist ein klassischer Rucksack, der über einen rollbaren Verschluss sein Volumen variabel anpassen kann. Minimal verfügt der Arbor Roll Top über ein Volumen von 30 Litern auf einer Größe von 51 cm x 29 cm x 16,5 cm. Der 660 Gramm leichte Rucksack besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyester und ist mit einer PFC-freien DWR-Imprägnierung versehen. PFC-Frei bedeutet, die Imprägnierung ist ohne perfluorierte Chemikalien und daher nicht schädlich für die Umwelt.



Im großen Hauptfach befindet sich neben einem kleinen Reißverschlussfach ein großes gepolstertes Notebookfach. Es ist laut Hersteller passend für maximal 15-Zoll-Notebooks, Apples 16-Zoll-Macbook-Pro passt aber auch. Der Zugang zum Notebookfach erfolgt alternativ zum Hauptfach, über einen Reißverschluss an der Seite des Arbor Roll Top. Zwei zusätzliche Taschen an den Seiten sind praktisch für einen Schirm beziehungsweise Trinkflasche. Ein großes Fach auf der Vorderseite kann neben einem Notizbuch auch Kabel und Adapter aufnehmen.



Den Arbor Roll Top gibt es in vier Designs. Mit dem Blumenmuster Mushroom Forest: Sisu Brown, einfarbig in Pitch Blue, als Patchwork: Pitch Blue und wie unser Testmuster in Surfboard Yellow. Der Preis ist mit 120,- € nicht zu hoch.