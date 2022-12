Apple I für 442.000 US-Dollar verkauft – fast ein Schnäppchen

Wir hatten bereits Anfang Dezember darüber berichtet, wie ein voll funktionsfähiger, von Steve Jobs handbeschriebener Apple-I-Computer zur Auktion stand. Lediglich 200 Stück lötete damals Steven Wozniak als zweiter Gründer im Elternhaus von Steve Jobs zusammen. Nur etwa 60 bis 70 Geräte aus dem Jahr 1976 sind erhalten geblieben. Der Rechner, der bei RR Auction zum Verkauf stand, trägt die von Jobs selbst aufgetragene Inventarnummer “01-00002” des Gerätes mit der Seriennummer #78 in der Apple-Registry und sollte 375.000 US-Dollar oder mehr einbringen – den Preis, den der Käufer bei der letzten Auktion im Jahr 2018 für die Maschine bezahlt hatte.

Der Apple I wurde laut Beschreibung der Aktionsseite damals zu einem der ersten “Personal”-Computer, der vom Endbenutzer nicht gelötet werden musste. Insgesamt produzierten Jobs und Wozniak in einem Zeitraum von zirka zehn Monaten etwa 200 Apple-1-Computer und verkauften 175 davon. Freilich musste man sich “Details“ wie Gehäuse, Tastatur oder Monitor noch selbst dazu kaufen. Man erhielt also nur die betriebsfertige Platine, aber zu einem damals immerhin günstigen Preis von 666,66 US-Dollar.

Über 400.000 US-Dollar – im Vergleich fast ein Schnäppchen

Die spätere Produktion dieses Apple-1 im “Byte Shop”-Stil werde durch das Datum der einzelnen Komponenten angezeigt, die mit anderen bekannten Apple-1-Platinen eines ähnlichen Jahrgangs übereinstimmen, welche von Apple im Herbst 1976 und Anfang 1977 zusammengebaut und verkauft wurden, heißt es auf der Auktionsseite weiter. Auf der linken Seite der Platine steht demnach: “Apple Computer 1, Palo Alto, Ca. Copyright 1976”. Anders als bei vielen anderen Apple-1-Platinen seien an diesem Modell keine Änderungen an der Platine vorgenommen worden.

Wer dieses seltene Modell gern hätte, kommt in dem Fall zu spät – inzwischen wurde er für über 440.000 US-Dollar verkauft, was aber bei Weitem nicht der höchste Preis für ein solches Gerät ist. Bereits 2014 berichtete Spiegel online über einen Apple-I-Computer, der für sage und schreibe über 900.000 US-Dollar versteigert wurde. Im Fall der aktuellen Auktion erhält man übrigens zusammen mit der Platine auch sozusagen das komplette Zubehör mitgeliefert, darunter Gehäuse, Tastatur und einen Sanyo-Monitor. Glückwunsch an den neuen Besitzer!