Amazon stellt Matter für Echo vor – mit iOS ab Januar

Matter ist ein gemeinsamer Versuch mehrerer Smart-Home-Hersteller, den Flickenteppich der unterschiedlichen Formate und Geräte im vernetzten Heim zu beenden. Was es ist und wer es braucht, haben wir in unserem aktuellen Ratgeber beschrieben.

Nun verkündet Amazon, dass seine rund siebzehn Echo-Geräte sich auf Matter verstehen werden, zunächst jedoch nur in Verbindung mit Android. Echo-Geräte dienen im Amazon-vernetzten Heim als smarte Hubs für andere smarte Geräte, in etwa wie der Homepod oder Apple TV im Apple-Ökosystem. Mit Unterstützung von Matter können smarte Lichter, Steckdosen und Schalter per Thread an Echo-Geräte angebunden werden. Dies bedeutet ebenfalls die breite Unterstützung von Alexa-Befehlen, Amazons smarte Sprachassistentin.

Mit der Matter-Unterstützung unter Android beendet Amazon die erste Phase der Implementierung. iOS ist für die zweite Phase geplant, diese wird jedoch schon im nächsten Jahr stattfinden. Amazon wird jedoch voraussichtlich nicht bis zum Dezember warten, sondern verspricht weitere Ankündigungen auf seinem Developer-Portal während der CES 2023, einer der größten Technologie-Messen weltweit, die vom 5. bis zum 8. Januar stattfindet. Höchstwahrscheinlich wird der Echo-Hersteller im Rahmen der Messe verkünden, wann die Matter-Unterstützung seiner Echo-Geräte unter iOS kommt.

Apple hat Matter unter iOS 16.1 implementiert, ab iOS 16.2 hat sich die Home-Plattform und die Home-App komplett an die Schnittstelle angepasst, wofür sogar eine neu programmierte Home-App notwendig gewesen ist, obwohl sich die Oberfläche freilich kaum verändert hat.

Mit der Matter-Implementierung für Echo unter iOS wäre es theoretisch möglich, dass ein deutlich günstigeres Echo-Gerät in die Home-App als Hub eingebunden werden kann und fortan als Steuerungszentrale für Homekit-Geräte funktioniert.

Aktuell bester Preis: Homepod Mini Schwarz