Wie viele Homepods sind zu viele?

Der Hinweis findet sich in keinem Support-Dokument von Apple, der Youtuber George Langabeer (via iFun) musste dies selbst herausfinden: Sechs Homepods (Mini) funktionieren im gleichen Home-Netzwerk perfekt und spielen Musik ab und führen Siri-Befehle wie von Apple beworben aus. Doch steigt die Zahl über diese scheinbar magische Grenze, beginnen die Probleme.

Doch von Anfang an: George Langabeer ist ein selbsternannter Smarthome-Junkie, alles in seinem Haus ist vernetzt. Dazu ist er ein „Apple-Snob“ und musste somit alles von Apple haben, was es von Apple auf dem Markt gibt. Deswegen hat er seine Musikanlagen im Haus gegen Homepods ausgetauscht. Er kam auf vier Stereopaare in den Zimmern und auf einen Homepod Mini in der Küche für Timer und selbstverständlich für Apple Musik.

Mit diesem Setup begannen dann die Probleme: Mal konnte Siri nicht den Befehl „Spiele die Musik überall“ ausführen, des Öfteren gab es Verzögerungen zwischen der Ausführung der Befehle usw. Die meisten Probleme hat Langabeer im Bereich von Musik abspielen erlebt.

Um das Problem aufzuspüren, hat er mit den Mitarbeitern in mehreren Apple Stores gesprochen, aber auch den Support angerufen. Die Erkenntnis aus diesen Gesprächen: Ein Home-Netzwerk kann sechs Homepods einwandfrei steuern, mit jedem weiteren Gerät machen sich Probleme und Verzögerungen bemerkt. Je mehr Geräte, desto mehr Probleme. Der Youtuber hat dann die Probe aufs Exempel gemacht und aus seinem Netzwerk nach und nach jeweils einen Homepod entfernt. Mit dem Abschalten des dritten Homepod (sechs sind geblieben) wirkte Siri und Apple Musik wie ausgewechselt – alles hat funktioniert, wie er es wollte.

Das Video ist allerdings noch im August 2022 aufgenommen, vermutlich hat Langabeer die damals aktuellen Systeme wie iOS 15.6 und die entsprechende Homepod-Firmware genutzt. Seit letzter Woche ist allerdings iOS 16.2 aktuell. Nicht nur ist damit das neue Netzwerk Matter möglich, Apple hatte ebenfalls die Home-App dafür komplett überarbeitet. Sprich, seit einer Woche könnte die Grenze von sechs Homepods bereits verschoben sein.

