iPhone 13 zum Tiefstpreis – Sie sparen 100 Euro

Selbst beim Black Friday hat das iPhone 13 128 GB noch etwas mehr gekostet, der Preis betrug damals um die 820 bis 830 Euro. Nun verkauft Freenet das iPhone des vergangenen Jahres für 799 Euro. Im Apple Store kostet das Gerät 899 Euro, bei den anderen Anbietern auf dem Markt liegt der Preis derzeit bei rund 820 Euro.

Freenet bietet zu diesem niedrigen Preis alle Farben des iPhone 13 an, von Space Grau über Rot bis Alpingrün. Kunden können zwischen einer Einmalzahlung von 799 Euro oder monatlichen Raten zwischen 133,17 Euro (6 Monate) und 22,19 Euro (36 Monate) wählen. Die Versandkosten betragen 4,95 Euro, allerdings kann man sich das Handy in einer Filiale reservieren lassen und dort selbst abholen. So spart man sich nicht nur die Versandkosten, sondern womöglich einige Tage Wartezeit, denn Freenet zeigt das iPhone 13 als in einer bis zwei Wochen per Versand verfügbar an. Als mögliche Bezahlarten nimmt Freenet Paypal, Klarna, Giropay und American Express an. Bei der Abholung in der Filiale kann man noch zusätzlich mit der eigenen Girocard oder Kreditkarte wie Visa oder Mastercard bezahlen.

Das bietet das iPhone 13

6,1 Zoll Super-Retina-Display (ohne Pro Motion)

Zwei-Kamera-System

Zweifacher optischer Zoom

A15 Bionic-Chip mit 4-Core-GPU

5G

Face-ID

Magsafe und Qi-Unterstützung

Schnelles Aufladen

Dual-SIM

