Apple erhöht Preise für Akku-Tausch bei iPhones

Der Akku-Tausch bei iPhones wird teuerer. Apple erhöht ab dem 1. März 2023 die Gebühr für die sogenannten “Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie” für alle iPhone-Modelle vor dem iPhone 14. Um jeweils 24 Euro. Das kündigt Apple auf seiner Support-Seite an. Beim iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) bleiben die Kosten bei unverändert 119 Euro (ohne gegebenenfalls anfallende Versandgebühr in Höhe von ca. 12 Euro).

Bei allen anderen Modellen vom iPhone 13 bis einschließlich dem iPhone SE erhöhen sich die Preise von 55 Euro auf 79 Euro beziehungsweise von 75 Euro auf 99 Euro.

Noch bis Ende Februar 2023 können iPhone-Besitzer bei Apple die Akkus in den Geräten noch zu den alten Preisen austauschen. Dazu veranschlagt Apple aktuell die folgenden Preise:

iPhone 13 (Pro Max, Pro, Mini): 75 Euro

iPhone 12 (Pro Max, Pro, Mini): 75 Euro

iPhone 11 (Pro Max, Pro): 75 Euro

iPhone X (XS Max, XS, X, XR): 75 Euro

iPhone 8 (Plus): 55 Euro

iPhone 7 (Plus): 55 Euro

iPhone 6 (Plus, 6s, 6s Plus): 55 Euro

iPhone SE (2te, 3te Generation): 55 Euro

Wer selbst Akku austauscht, kann Geld sparen

Für alle iPhone-Besitzer, die die Batterie im Gerät selbst austauschen möchten, bietet Apple seit Dezember 2022 auch den “Self-Service-Reparatur-Store” in Deutschland an. Dort können die benötigten Ersatzteile ausgewählt und bestellt werden. Das Batterie-Bundle für das iPhone 13 ist beispielsweise für 77,02 Euro erhältlich, wobei man eine Gutschrift von 26,25 Euro erhält, sobald man die ausgetauschte und nicht mehr benötigte Batterie zurückschickt. Dadurch reduziert sich der Preis für das Batterie-Bundle auf 50,77 Euro. Das Bundle enthält neben der Batterie auch ein Schraubenkit, ein Displayklebeband und Sicherheitsschrauben. Bevor man selbst Hand anlegt, sollten aber die entsprechenden Reparaturhandbücher genau studiert werden.

Nachteil: Die Batterie-Bundles sind nur für das iPhone 13, iPhone 12 und iPhone SE (3te Generation) erhältlich. Besitzer anderer beziehungsweise älterer iPhones können diesen Service also nicht nutzen.

