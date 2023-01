Sammeln Sie Apple Stores – diese App hilft Ihnen dabei

Groundhopper nennt man Leute, die in ihrem Fan-Leben möglichst viele Fußballplätze und -stadien in möglichst vielen Ländern besuchen wollen. Dabei zählen auch die Spielstätten von Vereinen wie dem FC Pipinsried im Landkreis Dachau oder des MFK Ružomberok in der Slowakei.

Groundhopping durch Apple Stores Macwelt

Groundhopping können nun auch Fans von Apple betreiben, sie haben es aufgrund der auf 522 Niederlassungen beschränkten Auswahl etwas leichter als die Kollegen vom Fußball. Das geht mit der App “Facades” des ehemaligen 9to5Mac-Autoren Michael Steeber, die bisher nur Informationen über die Apple Stores weltweit, ihre Lage, ihre Architektur und ihre Besonderheiten bereithielt. So findet man etwa schnell alle Apple Stores mit einem “Boardroom” für Geschäftskunden oder mit Innenraumbepflanzung – das sind weltweit immer 73.

Schau mal, da war ich schon!

Nach dem jüngsten Update kann man nun in App notieren, welche Stores man schon besucht hat und was das Alleinstellungsmerkmal des Besuchs war. Über ein Teilen-Menü kann man jederzeit anderen Fans erzählen, wo man überall schon bei Apple war. Die Stores sind nach Regionen unterteilt und darin alphabetisch, lassen sich aber auch per Volltextsuche auffinden – in englischer Sprache, also etwa “Munich” statt “München”.

Der Laden ist ja auch nicht weit weg von unserem Büro. Macwelt

Die bei Fußball-Groundhoppern beliebten Länderpunkte vergibt die App indes nicht, aber es wird auch in weit mehr Ländern Fußball gespielt als im Apple Store eingekauft, in 26 Ländern und Regionen ist der Apple Store vertreten, die Slowakei hat etwa noch keinen.