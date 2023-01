Apple Watch Ultra: Hier über 100 Euro sparen!

Derzeit können Sie bei der teuren Apple Watch Ultra (im Bergsteiger-Test) richtig sparen! Während Apple für das Ultra-Modell 999 Euro verlangt, zahlen Sie in manchen Online-Shops aktuell unter 900 Euro. Je nachdem, für welches Armband Sie sich entscheiden, zahlen Sie bis zu 110 Euro weniger:

Apple Watch Ultra (Ocean Armband Gelb) bei Talk-Point für 889,99 Euro

Apple Watch Ultra (Alpine Loop) bei Ebay für 899 Euro

Apple Watch Ultra (Trail Loop Gelb / Beige) bei Amazon für 907,60 Euro

Apple Watch Ultra (Trail Loop Blau/Grau) bei Amazon für 917 Euro

Weitere Angebote aus unserem Preisvergleich:

Apple Watch Ultra: Die wichtigsten Specs im Überblick

49 mm Gehäuse

Bis zu 36 Stunden Akku, schnelles Laden

Flaches Frontglas aus Saphir mit Randschutz

anpassbare Aktionstaste

86 Dezibel Sirene

Always-On Retina Display (bis zu 2.000 Nits Helligkeit)

100m wassergeschützt

Tiefenmesser mit Wassertemperatur Sensor

Blutsauerstoff App

EKG App

Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz

Temperaturerkennung

Zyklusprotokoll mit rückblickenden Ovulationsschätzungen

Unfallerkennung

Sturzerkennung

Fazit unseres Bergsteigertests mit der Apple Watch Ultra

Die Apple Watch Ultra bietet das Beste aus zwei Welten: Sie vereint die Vorteile von langen Akkulaufzeiten, Outdoor-Funktionen wie einem Kompass, präzisem GPS und einem hellen Bildschirm mit den Fitness- und Gesundheitsfunktionen einer normalen Apple Watch. Obwohl sie nicht ganz mit Marktführer Garmin mithalten kann, was längere Akkulaufzeiten und Offline-Karten betrifft, hat die Apple Watch Ultra den Vorteil, dass man sie sowohl bei Abenteuern in den Bergen oder beim Tauchen als auch im Alltag nutzen kann. Ein besonderes Highlight ist die schnellere Aufladung. Während einer Wanderung hat uns allerdings eine wichtige Funktion gefehlt: Eine zuverlässige Schätzung, wann man endlich am Zielort angekommen ist.