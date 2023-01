Bloomberg: Apple will Micro-LED statt OLED für Apple Watch

Die Apple Watch war Apples erstes Gerät mit einem OLED-Screen, es folgte das iPhone, das es mittlerweile nur noch mit organischen Leichtdioden gibt. Und zu einem Zeitpunkt, an dem die Umstellung von Macbook und iPad auf die Technologie beginnen könnte, will Apple mit zunächst Apple Watch und dann auch dem iPhone wieder weg von OLED – und Micro-LED einsetzen.

Dies berichtet Bloomberg. Hintergrund sei Apples Wunsch, eigene Displays zu entwickeln und von Zulieferern bauen zu lassen, bisher liefern Samsung und LG die OLEDs an. Im Gegensatz zu Mini-LEDs, die Apple heute in Macbooks einsetzt, leuchten auch die Pixel von Micro-LEDs von alleine und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung. Apple Watch und iPhone müssten also keine Abstriche bei Helligkeit, Kontrast und Energieeffizienz machen.

Apple werde laut des Bloombergberichts zunächst ein High-Ende-Modell der Apple Watch mit der neuen Technik ausstatten, vermutlich also eine kommende Version der Apple Watch Ultra. Der Umstieg des iPhones auf OLED hatte im Jahr 2017 mit dem iPhone X begonnen, das 2019 erschienene iPhone 11 hatte noch ein LCD-Display (Liquid Retina), ebenso ist das aktuelle iPhone SE noch nicht auf OLED umgestellt – der Wechsel auf Mikro-LED wird wohl auch etliche Jahre dauern. Die erste Micro-LED-Uhr könnte laut eines Leaks aus der Lieferkette im Frühjahr 2025 kommen.