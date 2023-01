Das sind die günstigsten Apple-Produkte

Raffiniert, leistungsstark, elegant – für das Apple-Universum fallen uns manche positive Adjektive ein. Nur als preiswert würden viele das Sortiment aus Cupertino nicht bezeichnen. Apple umgarnt Kunden ja am liebsten im Hochpreissegment, richtig?

Nicht ganz: Das Apple-Portfolio fächert sich heute immer weiter auf, viel Zubehör und manche Kernprodukte tragen mittlerweile deutlich kleinere Preisschilder. Die lukrativsten Schnäppchen und die besten Preise für Ihre Reise in Apples „Walled Garden“ finden Sie hier.

Preis: 35 Euro

Wertgegenstände, Haustiere oder Reisegepäck behält man mit Apple Airtags immer im Blick. Apple-typisch verbinden wir die günstigen Ortungs-Gadgets auf Tastendruck mit dem iPhone oder iPad, ein nutzergestütztes Netzwerk erlaubt anschließend zuverlässiges Wiederfinden, wenn etwas Wichtiges verloren geht. Per Signalton spüren wir Airtags auch bei schlechten Sichtverhältnissen schnell wieder auf, die Genauigkeit gibt Apple mit bis zu 0,1 Meter an. Weil die Technik auf Bluetooth und ein Nutzernetzwerk setzt (und nicht auf GPS) werden für die Sender weder Abos noch Monatsgebühren fällig.

Homepod Mini

Preis: 99 Euro

Im März 2021 gab Apple bekannt, dass man den beliebten Homepod einstellen wird – und so kam es dann auch. Man sah wohl preiswerte Konkurrenzprodukte von Google und Amazon als problematisch an. Das günstige Schwestermodell, der Homepod Mini, ist aber noch zu haben – und das zum durchaus fairen Preis. Der intelligente Assistent mit raumfüllendem Klang hilft im Smart Home und arbeitet tadellos mit seinesgleichen zusammen. So kann man damit Zuhause problemlos ein raumübergreifendes Soundsystem einrichten. Ein neuer (großer) Homepod soll 2023 übrigens wieder auf den Markt kommen, dürfte dann aber im gehobenen Preissegment antreten.

Apple Earpods mit Lightning Anschluss

Preis: 15 Euro

Weil man Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker nicht direkt in iPhones und Co. einstöpseln kann, muss man bei drahtgebundenen Kopfhörern auf Apples eigene Modelle mit Lightning-Anschluss setzen (oder einen Adapter kaufen, den finden Sie weiter unten.) Diese günstigen Earpods überzeugen mit der typisch hochwertigen Apple-Ergonomie, verfügen über eine integrierte Fernbedienung und geben einen klaren Klang aus. Die Earpods sind mit allen Modellen vom iPhone 5 bis zum iPhone 14, vielen iPads und dem iPod Touch der 6. und 7. Generation kompatibel.

Apple Airpods (mit kabelgebundenem Ladecase)

Preis: 150 Euro

Die drahtlosen Airpods bieten erstklassigen Sound beim Sport oder beim Telefonieren und machen auch die Verwendung von Siri noch komfortabler. Eine Funkverbindung stellen wir mit den Airpods dank des neuen H1 Chips jetzt noch schneller her, die stilechten Kopfhörer liegen sicher im Ohr und lassen sich angenehm tragen. Praktisch: Die Kopfhörer bringen ihr eigenes Ladecase mit, darin können wir die Airpods nach dem Tragen aufbewahren und gleichzeitig aufladen.

Apple Leder Wallet mit MagSsafe

Preis: 60 Euro

Ansprechend gegerbtes Leder aus europäischer Erzeugung und eine magnetische Haltevorrichtung: Das Leder-Wallet rüstet iPhones mit einer hübschen und ziemlich praktischen Kartenhalterung auf. Es passt auch auf ein Case mit Magsafe. Bis zu drei Karten bringen wir da unter. Die sind im stabilen Wallet dann vor Kratzern, Schäden oder Herausfallen geschützt.

Apple iPhone 14 Pro Silikon Case

Preis: 45 Euro

Dieses besonders griffsichere Silikon Case kleidet das beliebte iPhone 14 Pro zum kleinen Preis in eine sichere Hülle mit Blickfang-Faktor. Die Hülle selbst wiegt nur ein paar Gramm und ist in vielen bunten Farben erhältlich. Wer’s gerne natürlich mag, bekommt das Case auch in Leder. Integrierte Magnet sorgen für stabilen Halt, die Hülle muss man beim drahtlosen Laden nicht entfernen. Neben der verbesserten Haptik und dem schicken Design beweist sich das Case vor allem auch Bodyguard: Das iPhone wird damit stoßresistent und ist besser vor Kratzern und Schmutz geschützt.

Apple iPhone 14 Pro Clear Case mit Magsafe ​​​​​​

Preis: 50 Euro

Unsichtbarer Geräteschutz: Diese transparente Hülle für das iPhone 14 Pro schützt das Smartphone vor Erschütterungen und vielen anderen Schäden, nimmt uns dabei aber nicht den Blick auf das elegante Design des neuesten Apple-Handys. Dafür sorgt blickdurchlässiges Polycarbonat, das sich biegsam und flexible um das iPhone schmiegt. Das Kamerafeld ist natürlich ausgespart.

Apple iPhone 14 / 14 Pro Max Clear Case mit Magsafe ​​​​​​

Preis: 45 Euro

Gleicher Gedanke, andere Modelle: Auch für das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro Max gibt es eine preiswerte und stabile Hülle aus transparentem Polycarbonat.

Apple Watch SE

Preis: 250 Euro

Im Vergleich zur Watch Series 8 ist die Apple Watch SE technisch etwas abgespeckt, dafür ist sie für den halben Preis der großen Schwester zu haben. Bei der gleichen Akkulaufzeit müssen wir dabei auf Extras wie das Always-On-Display, eine EKG-App oder die Messung des Blutsauerstoffes verzichten. Auch schnelles Laden wird vom SE-Modell noch nicht unterstützt. Trotzdem ist es eine Top-Smartwatch mit innovativen Features wie Sturzerkennung, Notfall-SOS, GPS, Schlaf-Tracking und Pulsmessung. Wer auf die genannten Extras verzichten kann, freut sich bei dem Produkt über ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis.

Apple USB‑C auf Lightning Kabel (2 m)

Preis: 25 Euro

Ab dem iPhone 15 will Apple bei seinen Smartphones ebenfalls auf USB-C setzen, bis dahin herrschen zumindest bei europäischen Modellen aber noch die proprietären Anschlüsse vor. Abhilfe schaffen Adapter wie dieser, den Lightning-Anschluss überführen wir so zu einem USB-C-Connector. iPads, den iPod oder eben das iPhone verbinden wir damit zum Laden oder für die Datenübertragung mit einem Mac oder einem Ladegerät mit bis zu 96 Watt.

Apple Smart Cover (für iPad 9. Gen, iPad 8. Gen, iPad 7. Gen, iPad Air 3. Gen, 10,5″ iPad Pro)

Preis: 50 Euro

Mit diesem stabilen Case aus Polyurethan schützen wir das iPad zuverlässig vor Schmutz und Kratzern. Auch das Aufstellen und leichtes Anwinkeln klappt mit der cleveren und flexiblen Faltfunktion. Beim Lesen, Surfen oder beim Filmegucken im Zug will man dieses Extra bald nicht mehr missen. Das Smart Cover ist mit den iPads 7, 8 und 9, dem iPad Air (3. Generation) und dem iPad Pro (10,5 Zoll) kompatibel.

Apple Magic Keyboard

Preis: 90 Euro

Vieltipper kennen das Problem: Häufiges und schnelles Schreiben geht mit einem separaten Keyboard einfach besser von der Hand. Diese Tastatur verbindet sich automatisch mit iPads, iPhones oder dem Mac, ist kabellos und wiederaufladbar. Die Batterielaufzeit ist beeindruckend: Rund einen Monat hält das Gerät bei normaler Nutzung durch. Ein USB-C auf Lightning Kabel liegt der Lieferung bei.

Apple Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter

Preis: 10 Euro

Einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss will Apple seinen Geräten nicht spendieren, Adapter-Kabel werden aber reichlich produziert. Die gibt’s dann immerhin zum kleinen Preis, das etwas fummelige Herumstöpseln wird einem aber nicht erspart. Mit diesem Adapter verbinden wir Audiogeräte, die einen 3,5-mm-Stecker haben, mit iPhones, iPads und Co. Es ist mit allen Geräten ab iOS 10 kompatibel.

Apple iPhone SE 2022 64 GB

Preis: 525 Euro

Das iPhone SE steht mittlerweile in der dritten Generation zu Verfügung, es ist die günstige Variante des klassischen iPhones und kostet etwa die Hälfte. In Anbetracht des hohen Wiederverkaufswertes von Apple-Produkten handelt es sich dabei um ein ziemlich preiswertes Angebot. Technisch ist das Modell etwas abgespeckt, aber immer noch im Highend-Bereich zu Hause: Wir nehmen damit 4K-Videos mit bis zu 60 FPS auf, der A15 Bionic Chip rechnet so schnell wie das iPhone 13 Pro und Live Text ist ebenfalls an Bord.

Apple Silikon Case für iPhone SE

Preis: 30 Euro

Passend zum günstigen iPhone SE gibt es günstige Hüllen: Für nur 30 Euro ist beispielsweise dieses Silikon-Case mit festem Grip und schickem Look zu haben. Der Smartphone-Bodyguard ist in vier Farben erhältlich, schmiegt sich nahtlos ans Gerät und spart das Kamerafeld natürlich aus. Seitliche Tasten erhalten ebenfalls einen Schutzüberzug, sind aber dennoch komfortabel zu bedienen. Die Hülle passt auch noch auf das iPhone SE der zweiten Generation.

Apple Pencil Spitzen – 4er Pack

Preis: 25 Euro

Der Apple-Pencil ist mit rund 120 Euro zwar nicht gerade ein Schnäppchen, wir können ihn mit diesen Stiftspitzen aber für kleines Geld wieder auf Vordermann bringen. Beim Bedienen etwa des iPads reagiert der Stift geschickt auf Druck und Neigung. Weil es dabei mit der Zeit zwangsläufig zu Abnutzung kommt, lassen sich die Spitzen leicht (und preiswert) austauschen.

Apple Reise-Adapter-Kit

Preis: 39 Euro

Globetrotter aufgepasst: Mit dem günstigen Reisekit von Apple können Sie Ihre Geräte an vielen Steckdosentypen der Welt wieder aufladen. Immerhin sieben verschiedenen Netzstecker finden wir in der Box, die jeweilige Länderbezeichnung ist praktischerweise per Laser gleich eingraviert. Vom Mac bis zum iPod laden wir damit weltweit Apple-Geräte auf: Etwa in Nordamerika, China, Japan, Großbritannien, Korea oder Brasilien und Australien.

Tipp: So kommen Sie günstig an Apple-Produkte

Auch bei Apple-Produkten verzeichnet man im Jahresverlauf einige Schwankungen bei den Produktpreisen. Beim iPhone schrumpfen die Preisschilder beispielsweise immer kurz nach dem Release der neuesten Modellreihen im Herbst. Zum Jahreswechsel sind die Smartphones im Einzelhandel oder im Internet (besonders ältere Produktreihen) dann oft schon günstiger zu haben, als bei Apple selbst.

Elektronikhändler wie Media Markt oder Saturn bieten Produkte in den „Apple Days“ oder zur „Apple Week“ ebenfalls gerne vergünstigt an, dazu kommt natürlich der Black Friday, bzw. die Black Week im November eines jeden Jahres. Unabhängig von der Jahreszeit sind Apple Produkte in der Schweiz übrigens in der Regel für kleineres Geld zu haben als im restlichen Europa.

Studenten, Lehrer und Uni-Mitarbeiter erhalten via Unidays zudem generell 10 Prozent Rabatt. Wer nicht auf Sonderaktionen warten will, der kann sich auch den Kauf gebrauchter Geräte überlegen, die sind aufgrund der hervorragenden Verarbeitung bei Apple oft noch viele Jahre tadellos zu gebrauchen. Hier bietet sich insbesondere der Apple Refurbished Store an.