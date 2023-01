Wie alt ist mein iPhone? So finden Sie es heraus

Völlig klar, wer sein iPhone selbst zu einem bestimmten Zeitpunkt im Geschäft oder beispielsweise von einem Provider im Rahmen eines Tarifvertrags erworben hat, und das brandneu, kennt auch das Alter. Aber auch in diesem Fall, wenn man unsicher ist, wann genau es produziert wurde, kann man das exakte Alter mit unseren Tipps leicht bestimmen.

Doch was ist besonders in den Fällen, wenn man bei einem der zahlreichen Angebote im Netz zugreifen will, wo es alle möglichen Geräte zwischen generalüberholt (refurbished), ”wie neu“ oder verpackungsneu gibt? Hier kann man zunächst mal nur darauf vertrauen, dass die Angaben korrekt sind, aber sobald man das Gerät hat, lässt sich auch dafür mit der Seriennummer das Alter sehr präzise bestimmen. Gibt der Verkäufer oder die Verkäuferin bereitwillig die Seriennummer zum Prüfen heraus, kann man schon vor dem Kauf das Alter bestimmen. Schließlich ist das nicht nur wegen der Garantie wichtig, sondern auch, um den Zustand einzuschätzen – natürlich auch die Aufrichtigkeit einer Angebotsplattform.

Seriennummer auf dem iPhone finden

Dazu öffnet man auf seinem iPhone die Einstellungen (das silberne Zahnrad, s.a. Bildanleitung), geht dort etwas weiter unten auf ”Allgemein”, hier wiederum ruft mal ganz oben den Punkt ”Info” auf und findet dann schon als fünften Eintrag von oben die Seriennummer. Anschließend öffnet man die Website von Apple, um den Anspruch auf Service und Support zu prüfen , wo man in die vorgesehene Zeile die Seriennummer eingibt (Tipp: die Seriennummer lässt sich direkt kopieren und dann entsprechend einsetzen, auch auf einem anderen verbundenen Apple-Gerät und unterstützten Apps wie Safari), das lästige Captcha (die Folge von etwas schwer erkennbaren Ziffern und Zahlen, um zu beweisen, dass man kein Bot ist) und erfährt direkt von Apple, ob es noch einen Anspruch gibt. Ist das iPhone aktuell genug, findet sich das voraussichtliche Ablaufdatum des Supports ganz unten, von hier aus rechnet man einfach ein Jahr zum ursprünglichen Verkaufsdatum und den Beginn der Garantie zurück.

Die Seriennummer findet man in den Systemeinstellungen

Dort unter Allgemein

Die Kategorie Info antippen

Dort steht unter anderem die Seriennummer, wenn man nach unten scrollt, auch zum Beispiel die IMEI

Auf Apples Supportseite gibt man seine Seriennummer ein

Und erhält dort Auskunft über Garantie ja oder nein

Diese niederländische Webseite hilft bei älteren Modellen weiter.

Auch dort gibt man die Seriennummer direkt ein.

Und erhält bei Erfolg Auskunft unter anderem über Produktionsjahr und Woche.

Das wahre Alter ermitteln

Freilich, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn erstens nützt einem die Seite nichts, wenn die Garantie bereits abgelaufen ist. Und zweitens verrät Apple nicht wirklich etwas über das Produktionsdatum des Geräts. Hier verweisen im Netz verschiedene Seiten auf eine niederländische Website. Diese heißt Chipmunk (zu deutsch Streifenhörnchen, wieso auch immer) und bietet einen ”Klantenservice” (Kundendienst) nicht nur für iPhones, sondern auch Macs und andere Apple-Geräte an. Darauf hin gibt es ausführliche Informationen zur Entstehung und Herkunft. Für den nicht-kommerziellen Gebrauch sind bis zu zehn Abfragen von einer gegebenen IP-Adresse aus kostenlos.

Wir geben dort die Seriennummer unseres iPhone 13 Pro mehrfach ein, erhalten aber immer die Auskunft auf Englisch, dass diese Seriennummer keinen Sinn ergebe… nun, die Apple-Website fand unsere Seriennummer durchaus sinnvoll, daran kann es also nicht liegen. An anderer Stelle im Netz erfahren wir, dass manchmal die neueren Geräte noch nicht in der Datenbank der Website aufgenommen sind. Woanders wird auch empfohlen, es einfach mehrfach zu versuchen, bis es klappt. Damit hatten wir aber leider auch keinen Erfolg.

Doch mit zwei älteren Handys (iPhone SE 2020 und iPhone 12 Mini) klappt es sofort, wir erfahren zahlreiche Details wie zum Beispiel nicht nur das Herstellungsjahr, sondern auch die Produktionswoche (Kalenderwoche). Dazu weitere Hinweise wie Modellnummer, ”Familienname“, Bestätigung für die Display-Größe, Auflösung, Farbe und Speicherplatz. Nicht alles benötigt man, das auf die Kalenderwoche genaue Herstellungsdatum ist uns am wichtigsten.

Damit gewinnt man eine sehr hohe Sicherheit über das wahre Alter und Produktionsdatum des iPhones, was auch zu genauen Angaben beim eigenen Verkauf eines älteren iPhones führt – wenn die Garantie schon längst abgelaufen ist.