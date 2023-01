Bericht: iPhone 15 bereits in Testproduktion

Es ist eine gute Woche für iPhone-Leaks und Gerüchte. Nachdem schon über potenzielle Features des iPhone 16 (iPhone 16: Apple versteckt Face-ID wohl unter dem Display) spekuliert wird, gibt es auch etwas handfestere Informationen zum iPhone 15, das in der zweiten Hälfte dieses Jahres erscheinen wird.

Dem Nachrichtenportal Economic Daily News aus Taiwan zufolge (via Macrumors) hat Foxconn nämlich bereits mit der Testproduktion des nächsten iPhone begonnen, was völlig plausibel für ein Gerät erscheint, das in rund neun Monaten auf den Markt kommen soll. Testproduktionen sind übliches Prozedere, bei denen es darum geht, Produktionslinien aufzubauen, diese auf Fehlerquellen und Effizienz zu überprüfen und etwaige Anpassungen vorzunehmen, bevor die eigentlichen Geräte in die Massenfertigung gehen.

Intern soll es Änderungen am Prozess gegeben haben, da Apple die Produktion in Indien stärker ausbaut und an den Rhythmus in China anpasst. Während die Abstände zwischen dem Produktionsbeginn in den beiden Regionen früher mehrere Monate betrugen, sollen sie künftig auf nur wenige Wochen reduziert werden. Letztlich bedeutet das wohl, dass die Testproduktion heuer früher beginnt als in den vergangenen Jahren, da etwaige Anpassungen in Indien früher umgesetzt werden müssen.

