Apple Watch Ultra kann Schüsse orten

Die norwegische Sicherheitsfirma Triangula meldet einen interessanten Einsatz für die Apple Watch Ultra: Befestigt auf einer Drohne, kann die Uhr Schüsse identifizieren. Aus dem Post von Marius Martens, CCO von Triangula, ist allerdings nicht klar, ob eine einzelne Apple Watch Ultra ausreicht, um genaue Position vom Schussgeräusch zu identifizieren. Triangula bietet eine eigene Künstliche Intelligenz an, die mittels mehreren Geräten bestimmte Geräusche feststellen kann. Meist müssen das drei Smartphones oder Apple Watches sein, die als Sensoren dienen, um die Schusspostion zu bestimmen.

Triangula verspricht in einem solchen Szenario, im Umkreis von zwei Kilometern den genauen Schussstandort mit einer Fehlertoleranz von 25 Metern festzustellen. Die Bearbeitung der Daten und die Ergebnisse erfolgen fast in Echtzeit: Bis zu vier Sekunden kann es dauern, bis die Triangula-Software den Standort feststellen kann.

Die Apple Watch Ultra ist für solche Anwendungen insofern interessant, als die Uhr über ein dreifaches Mikrofonsystem, Dualband-GPS und einen größeren Akku verfügt. Diese Kombination ist offensichtlich ausreichend für die Schusslokalisierung. Triangula positioniert seine Software für Grenzüberwachung, für Sicherheitskräfte bei den großen Events wie Demonstrationen, Konzerten, große Sportveranstaltungen, Paraden usw.

Apple bietet ebenfalls eine hauseigene Geräuscherkennung an, diese ist jedoch als Hilfe für hörgeschädigte Menschen gedacht, so lassen sich in iOS solche Geräusche wie Alarme bei Feuer oder Rauch und eine Sirene feststellen. Genauso gut kann man Tiere wie Hund und Katze sowie Haushaltsgeräte wie Türklingel, Türklopfen oder Wasserkessel erkennen. Auf Umwegen kann das iPhone auch als Babyphone dienen, weil iOS auch Babyweinen erkennen kann. Die Einstellungen dazu befinden sich auf dem iPhone in der Einstellungen-App unter Bedienungshilfen im Bereich „Geräuscherkennung“.

