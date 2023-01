Wie Apple Maps durch Kleinunternehmen nützlicher wird

Apples integrierte Apps wie Maps und Nachrichten (Messages) können hilfreiche Informationen über Unternehmen in der Nähe Ihres Standortes liefern. Aber was ist, wenn Sie selbst Unternehmer sind – wie können Sie die angezeigten Inhalte verwalten? Apple hat am Mittwoch mit Apple Business Connect ein kostenloses Tool vorgestellt, mit dem Geschäftsinhaber ihre Standortkarten für Apple Maps, Messages, Siri, Wallet und andere Apps anmelden und anpassen können.

Am nützlichsten wird Business Connect jedoch in der Karten-App sein. Grundlegende Informationen wie der Name des Unternehmens, die Adresse und die Beschreibung können bearbeitet werden, und die Nutzer werden auch in der Lage sein, Logos und Fotos hinzuzufügen. Neue “Aktionen” wie Reservierungen, Bestellungen und Sonderangebote können hinzugefügt werden, und Unternehmen können auch Aktionen mit Online-Diensten wie Instacart, Booking.com und OpenTable einbinden.

Geschäftsinhaber können jetzt ihre Identität in allen Apple-Apps, einschließlich Maps, Messages und Wallet, anpassen Apple

Darüber hinaus hat Apple eine neue Funktion namens “Showcases” eingeführt, mit der Angebote, Rabatte und mehr beworben werden können. Showcases werden zunächst in den USA verfügbar sein, weitere Länder werden in den kommenden Monaten hinzukommen. Die Nutzer werden einen neuen Abschnitt “Vom Unternehmen” sehen, in dem alle Werbeaktionen aufgelistet werden.

Um Business Connect zu nutzen, müssen Sie sich mit einer Apple-ID auf der Apple Business Connect Website auf einem Desktop-Computer oder Laptop registrieren. Apple muss das Unternehmen verifizieren, bevor Benutzer auf die Platzkarteninformationen zugreifen können. Wenn ein Unternehmen mehrere Standorte hat, bietet Apple die Business Connect API an, die Informationen in großem Umfang über Agenturen wie Reputation, Rio SEO, SOCi, Uberall und Yext bereitstellen kann.