Warum Apple sein AR/VR-Headset einfach nicht verkaufen sollte

Über Jahre hinweg kursierten Gerüchte, nun sieht es danach aus, als würde Apple dieses Jahr endlich den ersten echten Schritt in die virtuelle Realität gehen. Während sich das Unternehmen jedoch darauf vorbereitet, Hard- und Software vorzustellen, an denen das Unternehmen seit Jahren gearbeitet hat, sind viele Details noch unklar.

Bloombergs meist gut informiertem Apple-Reporter Mark Gurman zufolge muss Apple noch kleine Probleme des Geräts beheben, einschließlich „Hardware, Software und Diensten, aber auch, wie es vermarktet und verkauft werden soll.“ Was Gurman als „kleine Probleme“ abtut, betrifft doch wortwörtlich das gesamte Gerät, oder verstehe ich da etwas falsch?

Was ich meine: Unsere Vorstellungen von Apples VR-Lösung sind auch noch lange nicht ausgereift. Dennoch gibt es in Wirklichkeit zwei Wege, die Apple einschlagen könnte, ausgehend von dem, was wir zu wissen glauben. Wird es ein Gerät, das normale Menschen kaufen sollen oder wird es eine teure Vorschau von Technologie, die erst in einigen Jahren massentauglich sein wird?

Welchen Weg Apple einschlägt, wird enorme Auswirkungen darauf haben, wie das Produkt angenommen wird und ob künftige Apple-Geräte in dieser Kategorie Überlebenschancen haben.

Entwicklertagebuch

Im Kern jeder großen Vorstellung eines Apple-Produkts seit der Einführung des App Stores steht der Gedanke, dass Third-Party-Entwickler:innen Apps veröffentlichen werden, die die Plattform erst erfolgreich machen. Die lebendige Community externer Entwickler:innen ist eine von Apples größten Stärken. Entwickler:innen haben sich einst darum gerissen, Software für das neue iPad und die neue Apple Watch zu schreiben und auf die Macht von Apples Plattform vertraut, dass es sich am Ende lohnen würde.

Hier stoßen die Gerüchte darüber, dass Apples erste AR/VR-Brille extrem hochwertig und teuer sein würde, gegen die langjährige Strategie des Unternehmens. Es ist nichts verwerflich daran, wenige teure Geräte mit großer Marge zu verkaufen, doch solange die Software auf diesen Geräten nicht ähnlich hochwertig und hochpreisig ist, gibt es keinen Grund für Entwickler:innen, sich um diese Plattform zu kümmern. Ein Goldrausch funktioniert nur, wenn da auch wirklich Gold im Berg steckt und im Fall von Apples VR-Brille braucht es eben eine große Anzahl an zahlungskräftigen Kund:innen.

Third-Party-Apps sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg jedes Apple-Geräts. Foundry

Wenn Apple davon ausgeht, seine treuen Entwickler:innen – diejenigen, die wissen, wie man Apples Entwicklertools und APIs verwendet und die vermutlich auf das Betriebssystem zugeschnitten werden müssen, das auf dem Headset läuft –, wird das Unternehmen sie davon überzeugen müssen, dass sie ein riesiger Markt erwartet und dass sie sich keine Sorgen um ihren Bankrott machen müssen, bevor er es richtig losgeht.

Ein Schritt zurück vom Abgrund

In den vergangenen Wochen gingen Medienberichte davon aus, dass die Apple-Brille, wenn sie erscheint, mit modernster Technik daherkommen und dementsprechend teuer sein wird. Ein Reporter sprach von 2.000 US-Dollar, ein anderer von 3.000. Das ist verdammt viel für eine neue Produktkategorie, mit der es noch keine Erfahrung gibt.

Wenn das Unternehmen wirklich gewöhnliche Nutzer:innen vom Kauf dieses Headsets überzeugen will und dass Entwickler:innen Apps dafür schreiben, muss es Apple ihnen richtig schmackhaft machen. Das bedeutet wahrscheinlich auch, stark in die Plattform zu investieren, und zwar auf die übliche Marge zu verzichten, um die Nachfrage zu erhöhen.

Ich glaube wirklich an diesen Ansatz. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Apple eine neue Produktkategorie mit einem derart teuren Gerät eröffnet, dass nur sehr wenige es kaufen würden, nachdem es sich davon überzeugt hat, dass es wichtig für das Unternehmen (und wahrscheinlich die Welt!) ist. Um den Ball ins Rollen zu bringen, um Entwickler:innen davon zu überzeugen, Apps zu schreiben, um die ganze Kategorie als sinnvoll und begehrenswert zu verkaufen, bin ich der Meinung, dass Apple den Preis des Headsets so niedrig wie möglich ansetzen sollte. Also mit wenig oder gar keinem Profit, in der ersten Generation vielleicht sogar mit Verlust, ähnlich, wie Microsoft es mit der Xbox macht.

Natürlich wäre das für Apple längerfristig keine besonders wirtschaftliche Strategie. Es wäre genau das Gegenteil von dem, was das Unternehmen normalerweise tut. Doch kurzfristig wäre es ein gewagter Schritt, der dem Gerät und der Kategorie die nötige Starthilfe verschafft und längerfristig zum Erfolg verhelfen könnte.

Überteuert und unterbewertet

Doch nehmen wir einmal an, dass Apple sich partout weigert, den Preis auf ein hohes, aber noch einigermaßen vernünftiges Niveau zu senken. In diesem Fall muss sich Apple für eine von zwei Optionen entscheiden.

Die Erste passt am besten zu den modernen Spielregeln von Apple und ist gleichzeitig die verheerendste, meiner Meinung nach. In diesem Szenario würde Apple sein hochmodernes Gerät für 2.000 oder 3.000 Dollar verkaufen und es wie ein Macbook oder ein iPhone behandeln: ein Produkt, dessen Wert so offensichtlich ist, dass jeder eins haben muss.

Ich bin mir sicher, dass selbst Apple daran scheitern würde. Und je weniger wahrscheinlich es ist, dass sich das Gerät millionenfach verkauft, desto weniger wahrscheinlicher ist es, dass Entwickler:innen in die Softwareentwicklung investieren.

Kann eine VR-Brille so unverzichtbar werden wie ein iPhone? Foundry

Dann wäre da noch, dass Apple eins der Unternehmen ist, das weltweit am genausten beobachtet und über das am meisten gesprochen wird. Wenn es ein Ziel verfehlt, riskiert es, künftige Geräte dieser Produktreihe als überteuert und unnötig zu brandmarken. Dieses Stigma kann mit der Zeit überwunden werden, aber warum sollte man sich Steine in den Weg legen, wenn man sie gänzlich vermeiden kann?

Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts für Sie

Wenn Apple seine Brille also so teuer verkaufen will, dass das gewöhnliche Volk davor zurückschreckt, muss es die zweite Option wählen. Diese ist für Apple unbekanntes Terrain, doch wenn sich das Unternehmen anstrengt, könnte es sich bezahlt machen.

Die Lösung ist, uns Normalverbrauchern zu sagen, dass wir es nicht kaufen sollen.

Klingt seltsam, nicht? Wenn Apple das neue Produkt als Vorschau auf die schöne neue Welt in nicht allzu ferner Zukunft verkauft, es aber an Softwareentwickler:innen und Unternehmen richtet, könnte es vermeiden, den Rest der Welt zu enttäuschen. (Anm.d.Red.: ähnlich, wie Microsoft es mit Hololens macht.) Korrekt umgesetzt, könnte das sogar bei normalen Kund:innen und Entwickler:innen Interesse an der Zukunft von VR und AR auf Apples Plattform wecken – besonders, wenn das Unternehmen verspricht, in Zukunft günstigere Geräte zu bauen.

Freilich ist das sehr viel verlangt von Apple. Doch ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Apple ein Produkt herausbringen will, das so teuer ist, dass nie nennenswerte Stückzahlen verkauft werden und die gesamte Produktkategorie im Keim erstickt wird. Aus diesem Grund sind die besseren Optionen, Geld auf den Tisch zu legen und das Gerät so günstig wie möglich zu machen oder einen hohen Preis zu setzen und den Rest der Welt freundlich darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um die VR-Brille der Zukunft handelt, sie aber wegweisend dafür ist.

Die Entscheidung liegt bei Apple und es sieht so aus, als würden wir schon bald herausfinden, welche Option das Unternehmen gewählt hat.