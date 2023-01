Dieses Zubehör brauchen alle Mac-Besitzer

Laptop-Rucksack: Samsonite Workationist Laptop-Rucksack

Wenn Sie ein Macbook besitzen und es hin und wieder mit nach draußen oder ins Büro nehmen, müssen wir Ihnen hoffentlich erklären, dass Sie eine ordentliche, robuste Tasche dafür benötigen. Wenn Sie Ihr Macbook einfach in einen Rucksack stecken möchten, den Sie bereits besitzen, empfehlen wir eine einfache Hülle wie die von Case Logic.

Am sichersten fahren Sie jedoch mit einem gut gepolsterten Rucksack, der speziell für Laptops entwickelt worden ist. Ein guter Rucksack hat viel Platz, um Dinge zu verstauen: Eine Tasche vorn, einen großen Hauptabschnitt und geräumige Seitentaschen sind das mindeste. Rückenpolster und gepolsterte Träger sorgen für einen bequemen Sitz auch auf längeren Strecken. Er ist etwas teuer, aber eine unserer Empfehlungen ist der Samsonite Workationist. Es gibt ihn in zwei verschiedenen Größen, er kommt in verschiedenen Farben, ist angenehm schlicht und besitzt unzählige kleine und große Abschnitte, in denen Sie neben Ihrem Macbook auch viele andere Dinge verstauen können.