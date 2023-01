Apple verspricht, App-Löschungen im App Store besser zu erklären

Einmal im Jahr haben Investoren bei Apple die Gelegenheit, Änderungen bei der Firma durchzudrücken. Am 10. März lädt Apple zu der jährlichen Investorenversammlung, wo neben Gehaltsfragen auch Probleme aufgeworfen werden, die direkt Nutzer und Nutzerinnen von iOS betreffen.

So wollen zwei Investoren, Azzad Asset Management aus den USA und Tulipshare aus Großbritannien, Apple dazu gebracht haben, in den künftigen Transparenzberichten der Firma mehr Informationen zu gelöschten Apps zu veröffentlichen. Aktuell liefert der Transparenzbericht nur recht allgemeine Angaben, wie die Anzahl der Apps, das jeweilige Land im entsprechenden App Store gelöscht haben wollte, ob die Apps die lokale Gesetzgebung verletzen und die Anzahl der Apps, die Apple tatsächlich gelöscht hat.

Nach Petitionen der beiden Investoren hat sich Apple bereit erklärt, die Transparenzberichte etwas transparenter zu gestalten. Apple wird im kommenden Bericht die Löschanträge nach Land und App-Kategorie runterbrechen. Dazu wird der genaue Grund, also ein Bereich in der lokalen Gesetzgebung, aufgeführt, der zur App-Löschung führte. Allerdings will der Entwickler einzelne App-Namen und dessen Löschberichte nicht veröffentlichen.

Nach Constance Ricketts von Tulipshare verhindern fehlende Informationen über die App-Löschung Kritik an Apples Handlungen. Denn insbesondere in China und Russland sind die Anbieter den willkürlichen Entscheidungen der Regierung ausgeliefert, die aber im jeweiligen Land vollkommen legal sind. So hat Apple in der ersten Hälfte von 2021 auf Anfrage von China 89 Apps aus dem chinesischen App Store entfernt. Im Land sind unter anderem Whatsapp und Signal verboten. Es gab auch Berichte, dass Apple die zeitlich uneingeschränkte Airdrop-Freischaltung ab iOS 16.2 auf zehn Minuten beschränkte, diese Einschränkung fand mit iOS 16.1.1 zunächst aber nur in China statt.