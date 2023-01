15 Jahre Macbook Air: Es geht immer flacher

Sie erinnern sich gewiss noch an die Zeit von vor etwa 15 Jahren, Anfang 2008? Apple hatte sich gerade aufgemacht, mit dem iPhone die Welt der Informations- und Telekommunikationsindustrie umzukrempeln. In der PC-Industrie hieß der ganz heiße Trend „Netbook“. Damit waren kleine und recht günstige Notebooks genannt, die man bequem überall mit hinnehmen konnte und die fast so viel konnten wie ein richtiger Computer. Von Produkten der Kategorie Netbook spricht aber heute niemand mehr. Es sei denn, im historischen Zusammenhang.

Macbook Air zeigt den Netbooks den Ausgang

Wann genau das erste Netbook auf den Markt kam, ist nicht so eindeutig zu klären. Schon im Jahr 2000 hatte Psion ein kleines Notebook so genannt, so richtig Fahrt nahm die Kategorie aber im Jahr 2007 auf. Den Garaus bereitete Apple der Sparte aber am 15. Januar 2008 mit dem ersten Macbook Air.

Es gab einen Markt für ein ultramobiles Notebook, mit dem man die ein oder andere Mail schreiben oder die ein oder andere Website besuchen konnte. Nur zeigte bereits das iPhone im Jahr 2007 und ab 2010 das iPad, dass man für solch eingeschränkte Nutzungsszenarien keine Tastatur und kein Trackpad benötigte – sondern den Client erstens noch schlanker bekäme und zweitens wesentlich leistungsfähiger. An Kameras hatte bei Netbooks niemand gedacht und auch nicht daran, dass man die Geräte gerne auch außerhalb des eigenen WLAN nutzen möchte.

Was ein richtiger Computer aber können sollte, konnte damals nicht einmal Apple auf Smartphone oder Tablet darstellen, die Netbook-Hersteller aber auf ihren Geräten auch nicht. Dass der Bedarf für ein noch leichteres und kleineres Notebook als es das Powerbook 12 Zoll gewesen war, aber besteht, war Apple sehr wohl klar. Nur wehrte sich Steve Jobs schon lange im Vorfeld der Macworld Expo 2008 gegen die Erwartung, dass ein solches Apple-Gerät nur um die 500 US-Dollar kosten würde. Cupertino kann nicht billig und will das auch nicht.

Volle Leistung bei geringer Größe

Was ein scheinbar gesunder und fitter Steve Jobs da aber auf der vorletzten Macworld Expo in San Francisco zeigte, war ein echter Mac. Nur eben deutlich dünner und leichter, so dünn und leicht, dass man ihn am liebsten in einen Briefumschlag packen wollte, wie der erste Werbespot für das Macbook Air suggerierte.

Das „Air“ stand aber keineswegs für „Air Mail“, sondern für drahtlose Konnektivität des Gerätes. Will man so klein und flach bauen, muss man eben auf ein paar Dinge verzichten. Auf ein optisches Laufwerk etwa. Ersatzlos gestrichen, der erste Mac, bei dem das der Fall war. Auf Schnittstellen, mit Ausnahme eines USB-Ports, einer Audio-Buchse, einem Micro-DVI-Ausgang und dem Magsafe-Anschluss für das Netzteil.

Aber kein Firewire, kein Ethernet, keine weiteren USB-Buchsen. Dafür eben drahtlose Verbindungen: WLAN und Bluetooth. Wer benötigt schon mehr als eine Peripherie, etwa für das Time-Machine-Backup? Oder wer will Akku, SSD oder Arbeitsspeicher schon austauschen oder erweitern? Also kann man alles schön fest miteinander verlöten und verkleben. Kein Gerät für Bastler, gewiss nicht.

Die zweieinhalb Jahre später vorgestellte erste Revision des Macbook Air brachte immerhin noch eine zweite USB-Buchse und eine zweite Größe: Dem ohnehin schon kompakten 13,3-Zoll-Gerät stellte Apple noch eine 11,5-Zoll-Version daneben, der Einstiegspreis blieb aber weit über den 500 Dollar der Netbooks. Dafür hatte das Macbook Air von Anfang an ein vollwertiges Betriebssystem an Bord, eben die aktuelle Version von Mac-OS X, seinerzeit war das Version 10.5 Leopard.

Der Nachfolger des Macbook Air heißt Macbook Air

Das Prinzip “Netbook, aber teuer” trieb Apple im Jahr 2015 noch ein Stück weiter: Das 12-Zoll-Macbook hatte nur noch eine USB-C-Buchse und einen Kopfhöreranschluss, sonst nichts. Dafür trieb aber das Retina-Display den Preis in Richtung 1500 Euro, zumindest in der besser ausgestatteten Fassung. Kosten von drei Netbooks, Nutzen aber von deren vielen. Das Macbook Air hatte Apple in jenem Frühjahr nochmals aktualisiert, dann aber auf das Abstellgleis gesetzt: Die Zukunft gehört dem Net-, äh, dem Macbook!

Dachte man, bis Oktober 2018. Dann kam das Macbook Air in einer neuen Fassung zurück, weiterhin auf das Maximum reduziert. Zweimal USB-C/Thunderbolt 3, eine Kopfhörerbuchse, Retina-Display, seit 2019 auch mit True Tone und das Ganze zu einem moderaten Preis, aber eben nicht billig. Nun ist es das Macbook, das im Portfolio fehlt.

Die Zukunft könnte einen Touch-Mac bringen, behauptet etwa der notorische Mark Gurman, oder einen Hybriden aus iPad und Macbook, eventuell faltbar. Dass die Geräte nicht gerade günstig sein werden, versteht sich von selbst. Das Macbook Air ist aber gekommen, um zu bleiben, mit Apple Silicon hat Apple auch endlich die Möglichkeit, seine Vision konsequent weiterzudenken. Denn auf einen Lüfter konnte das Macbook Air M1 verzichten, das M2 ebenso – und das ohne wesentliche Einschränkungen der Leistung. Das war beim 12-Zoll-Macbook nicht der Fall, das lüfterlos nur auf einen schwachen Mobilchip von Intel setzen konnte.

Eine zweite Größe steht für das Macbook Air M2 auch wieder an, glaubt man einschlägigen Berichten. Anders als von 2010 bis 2016 wird es sich dabei nicht um eine kleinere Fassung mit 11 Zoll handeln, sondern um eine größere, mit 15 Zoll. Dessen Preis wird dann aber auch mindestens 1.500 Euro betragen. Mittlerweile sind aber auch Top-Smartphones so teuer.

Aktuell bester Preis: Macbook Air M2 mit 512 GB in Mitternacht