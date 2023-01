Gravis nimmt kein Bargeld mehr an

Laut Spiegel.de nimmt Gravis ab heute kein Bargeld bei der Bezahlung in allen 40 Filialen mehr an. Nur noch die Kartenzahlung ist in Gravis-Geschäften möglich. Momentan fehlt noch eine Ankündigung des Unternehmens auf eigener Seite oder über eigene Social-Media-Profile, ein Unternehmenssprecher hat dies gegenüber Spiegel.de bestätigt.

Die Barzahlungen sind seit zwei Jahren in eigenen Geschäften zu vernachlässigen, erklärt Gravis gegenüber Spiegel.de. Nur noch Kunden im niedrigen einstelligen Prozentbereich entscheiden sich für eine Zahlung mit Münzen und Geldscheinen. Gravis habe zudem die ausschließlich bargeldose Zahlung in einem Testprojekt bereits ausprobiert, die Kunden haben demnach das Verhalten bereits gelernt.

Mit einer Zahlungsmittel-Möglichkeit weniger spare Gravis zudem Geld: “Für uns als Händler ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher, und es ermöglicht schnellere Prozesse”, so Gravis. So könnte der Händler die Preise länger etwas niedriger halten.

Da Gravis als Händler sich stark an Apple-Nutzer und -Nutzerinnen orientiert, war die Änderung wohl leicht gefallen, denn der iPhone-Hersteller hat im Zuge seiner Neugestaltung des Stores in eigenen Geschäften die Kassen versteckt. Aktuell sind die Mitarbeiter dort mit mobilen Zahlungsterminals ausgestattet, bei jedem von ihnen kann ein Produkt bargeldlos bezahlen und gleich mitnehmen. Zwar nimmt Apple in seinen Stores noch Bargeld an, diese Möglichkeit ist jedoch so in den Hintergrund gedrängt worden, dass wir direkt vor Ort anrufen mussten, um dies zu bestätigen.

Es gibt zwar vereinzelte negative Kommentare zur Gravis-Änderung auf Social Media, doch die halten sich in Grenzen. Vor allem in den zwei Jahren der Corona-Pandemie ist wohl der Umstieg auf bargeldlose Zahlung vorangetrieben worden. Gravis befolgt dabei einen sich bereits etablierten Trend.